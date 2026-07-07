Μουντιάλ 2026: Με Μέσι εναντίον Σαλάχ και Κολομβία - Ελβετία η αυλαία των «16» - Οι μεταδόσεις

Snapshot Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 με δύο αγώνες: Αργεντινή–Αίγυπτος και Κολομβία–Ελβετία.

Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ στις 19:00.

Η Κολομβία παίζει με την Ελβετία στις 23:00 και οι νικητές θα προκριθούν στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών περιλαμβάνουν Γαλλία–Μαρόκο, Νορβηγία–Αγγλία, Ισπανία–Βέλγιο και τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή/Αίγυπτος με τον νικητή Κολομβία/Ελβετία.

Οι αγώνες μεταδίδονται από το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Snapshot powered by AI

Η νοκ άουτ φάση των «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται απόψε με δύο συναρπαστικές αναμετρήσεις που θα ολοκληρώσουν το «παζλ» των προημιτελικών.

Στις 19:00 η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ στις 23:00 η Κολομβία αντιμετωπίζει την Ελβετία.

Οι νικητές των ζευγαριών θα τεθούν αντιμέτωποι στους προημιτελικούς.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

19:00 Αργεντινή – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αργεντινή – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00 Κολομβία – Ελβετία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τα ζευγάρια των προημιτελικών: