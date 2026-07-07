Μουντιάλ 2026: Με Μέσι εναντίον Σαλάχ και Κολομβία - Ελβετία η αυλαία των «16» - Οι μεταδόσεις
Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της σημερινής ημέρας (07/07)
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- Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 με δύο αγώνες: Αργεντινή–Αίγυπτος και Κολομβία–Ελβετία.
- Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ στις 19:00.
- Η Κολομβία παίζει με την Ελβετία στις 23:00 και οι νικητές θα προκριθούν στους προημιτελικούς.
- Τα ζευγάρια των προημιτελικών περιλαμβάνουν Γαλλία–Μαρόκο, Νορβηγία–Αγγλία, Ισπανία–Βέλγιο και τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή/Αίγυπτος με τον νικητή Κολομβία/Ελβετία.
- Οι αγώνες μεταδίδονται από το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η νοκ άουτ φάση των «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται απόψε με δύο συναρπαστικές αναμετρήσεις που θα ολοκληρώσουν το «παζλ» των προημιτελικών.
Στις 19:00 η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ στις 23:00 η Κολομβία αντιμετωπίζει την Ελβετία.
Οι νικητές των ζευγαριών θα τεθούν αντιμέτωποι στους προημιτελικούς.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
- 19:00 Αργεντινή – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 23:00 Κολομβία – Ελβετία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
- Γαλλία – Μαρόκο (09/07, 23:00)
- Νορβηγία – Αγγλία (12/07, 00:00)
- Ισπανία – Βέλγιο (10/07, 22:00)
- Αργεντινή ή Αίγυπτος – Ελβετία ή Κολομβία (10/07, 04:00
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