Μουντιάλ 2026: Με Μέσι εναντίον Σαλάχ και Κολομβία - Ελβετία η αυλαία των «16» - Οι μεταδόσεις

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της σημερινής ημέρας (07/07)

Δημήτρης Δρίζος

Μουντιάλ 2026: Με Μέσι εναντίον Σαλάχ και Κολομβία - Ελβετία η αυλαία των «16» - Οι μεταδόσεις

Ο αρχηγός της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι 

AP
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  • Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 με δύο αγώνες: Αργεντινή–Αίγυπτος και Κολομβία–Ελβετία.
  • Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ στις 19:00.
  • Η Κολομβία παίζει με την Ελβετία στις 23:00 και οι νικητές θα προκριθούν στους προημιτελικούς.
  • Τα ζευγάρια των προημιτελικών περιλαμβάνουν Γαλλία–Μαρόκο, Νορβηγία–Αγγλία, Ισπανία–Βέλγιο και τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή/Αίγυπτος με τον νικητή Κολομβία/Ελβετία.
  • Οι αγώνες μεταδίδονται από το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
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Η νοκ άουτ φάση των «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται απόψε με δύο συναρπαστικές αναμετρήσεις που θα ολοκληρώσουν το «παζλ» των προημιτελικών.

Στις 19:00 η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ στις 23:00 η Κολομβία αντιμετωπίζει την Ελβετία.

Οι νικητές των ζευγαριών θα τεθούν αντιμέτωποι στους προημιτελικούς.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

  • 19:00 Αργεντινή – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 23:00 Κολομβία – Ελβετία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

  • Γαλλία – Μαρόκο (09/07, 23:00)
  • Νορβηγία – Αγγλία (12/07, 00:00)
  • Ισπανία – Βέλγιο (10/07, 22:00)
  • Αργεντινή ή Αίγυπτος – Ελβετία ή Κολομβία (10/07, 04:00
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