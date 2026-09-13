Super League: Η ήττα του Ολυμπιακού ευκαιρία για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ – Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

Πέντε αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την 4η αγωνιστική της Super League. Ματς που έχουν αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα, ειδικά μετά την απρόσμενη ήττα του Ολυμπιακού από τον εξαιρετικό ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, υποδέχεται τον συγκάτοικό του στην κορυφή (οι δύο ομάδες με το απόλυτο νικών), Παναιτωλικό. Οι «πράσινοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη, για να μείνουν μόνοι πρώτοι και ταυτόχρονα να αποκτήσουν… αέρα 5 βαθμών από τους «ερυθρόλευκους».

Στην Τρίπολη ο Asteras Aktor που δεν έχει αρχίσει καλά το πρωτάθλημα (0 βαθμοί) φιλοξενεί την ΑΕΚ των 7 βαθμών. Η Ένωση με την ψυχολογία στα ύψη μετά και τη νίκη στο Champions League, θέλει να αφήσει πίσω της τον Ολυμπιακό.

Στη Θεσσαλονίκη το… κερασάκι στην αγωνιστική τούρτα της ημέρας, είναι το ντέρμπι της πόλης. ΠΑΟΚ και Άρης θέλουν να σηκώσουν κεφάλι μετά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματά τους και ένα ντέρμπι τέτοιου βεληνεκούς, είναι πάντα χρυσή ευκαιρία, αλλά προσδίδει και έξτρα πίεση στους «μονομάχους».

Στο Περιστέρι η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει τον Βόλο, με τις δύο ομάδες να μην έχουν ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Τα ίδια δεδομένα υπάρχουν και στη Λεωφόρο, εκεί όπου η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό, με τις δύο ομάδες να έχουν 1 και 0 βαθμούς αντίστοιχα.

SUPER LEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 12/9

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1

Κυριακή 13/9

18:00 Καλαμάτα – Βόλος Novasports Prime

19:00 Asteras Aktor – ΑΕΚ Novasports 2

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός Magenta Sport 1

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός ΣΚΑΪ