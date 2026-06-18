Μουντιάλ 2026: Πληρότητα 99% και 65.000 θεατές κατά μέσο όρο μετά την πρώτη αγωνιστική

Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μέχρι στιγμής, το τουρνουά είχε προσελκύσει συνολικά 1,57 εκατομμύρια θεατές στα στάδια, με τη μέση προσέλευση να ξεπερνά κατά πολύ τους 65.000 φιλάθλους ανά αγώνα.

Σχεδόν όλοι οι αγώνες ήταν sold out, με το λιγότερο γεμάτο στάδιο να φτάνει ακόμα το 98% της χωρητικότητας, στο Ντάλας για τον αγώνα Ολλανδία – Ιαπωνία.

Συνολικά το ποσοστό χωρητικότητας ήταν 99,44%, που οφείλεται σε οκτώ sold out αγώνες. Οι δημοφιλέστερες αναμετρήσεις όσον αφορά την προσέλευση ήταν δύο. Αμφότερες διεξήχθησαν στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού με 80.824 θεατές: Ο εναρκτήριος Μεξικό – Νότια Αφρική και η τελευταία χρονικά, μεταξύ Ουζμπεκιστάν και Κολομβίας.

Τα επίσημα στοιχεία μπορεί να φαίνονται μακριά από τις πραγματικές προσελεύσεις στις κερκίδες· ενώ η πληρότητα του σταδίου ήταν εμφανής με την πρώτη ματιά κατά τη διάρκεια πολλών αγώνων, παρατηρήθηκαν αρκετές κενές θέσεις στη διάρκεια άλλων. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει ήδη συζητηθεί, ωστόσο, οι αριθμοί λαμβάνουν υπόψη τις πωλήσεις εισιτηρίων και όχι την πραγματική προσέλευση στο γήπεδο.

Η FIFA εξήγησε μέσω εκπροσώπου ότι «τα επίσημα στοιχεία προσέλευσης αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν και τους θεατές που παραβρέθηκαν εντός της περιμέτρου του σταδίου, και όχι οπτικές αξιολογήσεις της πληρότητας των θέσεων σε μια δεδομένη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρχές των γηπέδων σταδίου και τις ομάδες έκδοσης εισιτηρίων για να διασφαλίσει ότι όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα βασίζονται σε επαληθευμένες επιχειρησιακές πληροφορίες».

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