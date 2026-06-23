Ρόνι Σεϊκέλι: Ο άλλος «Έλληνας» που έπαιξε στους Μαϊάμι Χιτ πριν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Snapshot Ο Ρόνι Σεϊκέλι, ΛιβανέζοΑμερικανός με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα, έπαιξε στους Μαϊάμι Χιτ πριν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μεγάλωσε στην Αθήνα από τα 9 του χρόνια και ξεκίνησε εκεί το μπάσκετ, χωρίς να αποκτήσει ποτέ ελληνική υπηκοότητα.

Εξελέγη 9ος στο Draft του 1988 από τους Μαϊάμι Χιτ και κέρδισε το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη το 1990.

Αγωνίστηκε επίσης στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Ορλάντο Μάτζικ και Νιου Τζέρσεϊ Νετς πριν ολοκληρώσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα το 2000.

Σήμερα δραστηριοποιείται επιτυχώς ως παγκοσμίου φήμης DJ και μουσικός παραγωγός. Snapshot powered by AI

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακομίζει στους Μαϊάμι Χιτ στην κορυφαία ανταλλαγή του καλοκαιριού στο ΝΒΑ, ωστόσο ένας άλλος «Έλληνας» πριν πολλά χρόνια είχε φορέσει την ίδια φανέλα.

Ο Ρόνι Σεϊκέλι (Rony Seikaly) είναι Λιβανέζο-Αμερικανός πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα ως σέντερ στο NBA και σήμερα δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία ως παγκοσμίου φήμης DJ και μουσικός παραγωγός.

Η μπασκετική του καριέρα και η σύνδεση με την Ελλάδα

Αν και γεννήθηκε στη Βηρυτό (10 Μαΐου 1965), μετακόμισε στην Αθήνα σε ηλικία 9 ετών. Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Στην ελληνική πρωτεύουσα έκανε και τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ.

Λόγω της ελληνικής γραφειοκρατίας και των κανονισμών δεν απέκτησε ποτέ την ελληνική υπηκοότητα.

Έπαιξε στο Πανεπιστήμιο Syracuse και το 1988 επιλέχθηκε στο Νο. 9 του Draft από τους Μαϊάμι Χιτ. Κέρδισε το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη (MIP) το 1990. Εκτός από το Μαϊάμι, έκανε εξαιρετικές χρονιές στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τους Ορλάντο Μάτζικ και τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς. Έκλεισε την καριέρα του στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα (2000).

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