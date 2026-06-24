Αποζημίωση 69.000 ευρώ θα πληρώσει η Λάτσιο σε παίκτρια που «έδιωξε» λόγω εγκυμοσύνης

Snapshot Το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) έκρινε παράνομη τη λήξη της συνεργασίας της Λάτσιο με τη Μάγια Γκότμπεργκ λόγω εγκυμοσύνης και επιδίκασε αποζημίωση 69.000 ευρώ.

Η Λάτσιο ακύρωσε την ανανέωση συμβολαίου με τη Γκότμπεργκ μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, γεγονός που το δικαστήριο θεώρησε ως διάκριση.

Το δικαστήριο τόνισε ότι οι πληροφορίες για την εγκυμοσύνη αποτελούν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα και πρέπει να προστατεύονται.

Η απόφαση αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που το CAS εκδικάζει υπόθεση λήξης εργασιακής σχέσης λόγω εγκυμοσύνης σε ποδόσφαιρο γυναικών.

Η Λάτσιο δήλωσε ότι η διαφορά οφείλεται σε σύνθετη διαπραγμάτευση μέσω διαμεσολαβητών και δεσμεύτηκε να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες της για συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Snapshot powered by AI

Μία απόφαση-ορόσημο για το γυναικείο ποδόσφαιρο εκδόθηκε σήμερα από το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) υπέρ της Σουηδής αμυντικού Μάγια Γκότμπεργκ.

Η υπόθεση αφορούσε σε τερματισμό της διαδικασίας ανανέωσης του συμβολαίου της με τη Λάτσιο εξαιτίας εγκυμοσύνης. Το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε πως η ιταλική ομάδα τερμάτισε παράνομα τη συνεργασία της με την Γκότμπεργκ μόλις έλαβε γνώση από την παίκτρια ότι ήταν έγκυος και διέταξε να της καταβάλουν αποζημίωση 69.000 ευρώ, σύμφωνα με την παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η παίκτρια βρισκόταν στο σύλλογο της Λάτσιο έως το καλοκαίρι του 2024, όταν και συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση της ομάδας στην υψηλότερη κατηγορία. Ο σύλλογος βρισκόταν σε διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου της με την ομάδα, ωστόσο δεν είχαν «πέσει» οι υπογραφές.

Το Δικαστήριο όμως έκρινε ότι η παίκτρια και ο σύλλογος είχαν συμφωνήσει στους βασικούς όρους μιας ανανεωμένης εργασιακής σχέσης μέσω της μεταξύ τους επικοινωνίας. Σημαντικό ρόλο για αυτά τα συμπεράσματα έπαιξαν και τα μηνήματα που είχε ανταλλάξει η Γκότμπεργκ με την ομάδα μέσω εφαρμογής, τα οποία και δόθηκαν ως αποδεικτικά στο δικαστήριο.

Η παίκτρια στη συνέχεια ενημέρωσε τον σύλλογο για την εγκυμοσύνη της με αποτέλεσμα η συμφωνία μεταξύ τους να ακυρωθεί, κάτι που η παίκτρια ισχυρίζεται ότι οφείλεται μόνο σε αυτό το νέο. Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η εγκυμοσύνη της Γκότμπεργκ αποκαλύφθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, δημιουργώντας δεδικασμένο σχετικά με την εμπιστευτικότητα των ιατρικών πληροφοριών που αφορούν την εγκυμοσύνη.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Η Γκόντμπεργκ αρχικά απευθύνθηκε στο Τμήμα Επίλυσης Διαφορών της FIFA, όπου και αρχικά ηττήθηκε, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Στην απόφασή του, το CAS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λάτσιο έθεσε παράνομα την παίκτρια σε δυσμενέστερη θέση λόγω της εγκυμοσύνης της και επιδίκασε αποζημίωση για απώλεια αποδοχών καθώς και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορούσε μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορούσε το να αντιμετωπίζομαι δίκαια και με σεβασμό σε μια σημαντική στιγμή της ζωής μου», ανέφερε η Γκότμπεργκ σε δήλωσή της την Τετάρτη (24/6). «Η απόφαση στέλνει το μήνυμα ότι η εγκυμοσύνη δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα ή ως λόγος για να στερείται μια ποδοσφαιρίστρια τις επαγγελματικές της ευκαιρίες».

Πρόκειται για μία απόφαση ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που το CAS εκδικάζει υπόθεση λήξης εργασιακής σχέσης λόγω εγκυμοσύνης. Η διαιτητική επιτροπή αποφάνθηκε επίσης ότι οι πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη μιας ποδοσφαιρίστριας αποτελούν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα και πρέπει να προστατεύονται αναλόγως.

«Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι οι Κανονισμοί Μητρότητας της FIFA δεν είναι απλώς λόγια γραμμένα στο χαρτί, αλλά παρέχουν πραγματική προστασία στις ποδοσφαιρίστριες», δήλωσε η νομική διευθύντρια της FIFPRO, Αλεξάνδρα Γκόμεζ Μπρούινεβουντ.

«Η σημασία της απόφασης ξεπερνά την περίπτωση της Μάγια Γκότμπεργκ και επιβεβαιώνει ότι οι σύλλογοι δεν μπορούν απλώς να αποχωρούν από μια εργασιακή σχέση, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει πλήρως τυποποιηθεί, μόλις πληροφορηθούν ότι μια παίκτρια είναι έγκυος».

Η ανακοίνωση της Λάτσιο

Η Λάτσιο ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι τα ευρήματα της απόφασης δείχνουν πως η διαφορά «προέκυψε μέσα σε μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία διαπραγμάτευσης που διεξήχθη αποκλειστικά μέσω διαμεσολαβητών. Η συγκεκριμένη συνθήκη συνέβαλε σημαντικά στις παρεξηγήσεις και στις διαφορετικές ερμηνείες που οδήγησαν τελικά στη δικαστική διαδικασία.

Ο σύλλογος θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να ενισχύει τις εσωτερικές διαδικασίες του, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εναρμόνιση με το διαρκώς εξελισσόμενο εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον επαγγελματικό αθλητισμό και τις εργασιακές σχέσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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