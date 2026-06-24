Αποζημίωση 69.000 ευρώ θα πληρώσει η Λάτσιο σε παίκτρια που «έδιωξε» λόγω εγκυμοσύνης

Το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο έκρινε πως η ιταλική ομάδα τερμάτισε παράνομα τη συνεργασία της με την Γκότμπεργκ

Ελένη Ευστρατίου

Αποζημίωση 69.000 ευρώ θα πληρώσει η Λάτσιο σε παίκτρια που «έδιωξε» λόγω εγκυμοσύνης
Facebook/Guardian
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) έκρινε παράνομη τη λήξη της συνεργασίας της Λάτσιο με τη Μάγια Γκότμπεργκ λόγω εγκυμοσύνης και επιδίκασε αποζημίωση 69.000 ευρώ.
  • Η Λάτσιο ακύρωσε την ανανέωση συμβολαίου με τη Γκότμπεργκ μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, γεγονός που το δικαστήριο θεώρησε ως διάκριση.
  • Το δικαστήριο τόνισε ότι οι πληροφορίες για την εγκυμοσύνη αποτελούν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα και πρέπει να προστατεύονται.
  • Η απόφαση αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που το CAS εκδικάζει υπόθεση λήξης εργασιακής σχέσης λόγω εγκυμοσύνης σε ποδόσφαιρο γυναικών.
  • Η Λάτσιο δήλωσε ότι η διαφορά οφείλεται σε σύνθετη διαπραγμάτευση μέσω διαμεσολαβητών και δεσμεύτηκε να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες της για συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Snapshot powered by AI

Μία απόφαση-ορόσημο για το γυναικείο ποδόσφαιρο εκδόθηκε σήμερα από το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) υπέρ της Σουηδής αμυντικού Μάγια Γκότμπεργκ.

Η υπόθεση αφορούσε σε τερματισμό της διαδικασίας ανανέωσης του συμβολαίου της με τη Λάτσιο εξαιτίας εγκυμοσύνης. Το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε πως η ιταλική ομάδα τερμάτισε παράνομα τη συνεργασία της με την Γκότμπεργκ μόλις έλαβε γνώση από την παίκτρια ότι ήταν έγκυος και διέταξε να της καταβάλουν αποζημίωση 69.000 ευρώ, σύμφωνα με την παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η παίκτρια βρισκόταν στο σύλλογο της Λάτσιο έως το καλοκαίρι του 2024, όταν και συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση της ομάδας στην υψηλότερη κατηγορία. Ο σύλλογος βρισκόταν σε διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου της με την ομάδα, ωστόσο δεν είχαν «πέσει» οι υπογραφές.

Το Δικαστήριο όμως έκρινε ότι η παίκτρια και ο σύλλογος είχαν συμφωνήσει στους βασικούς όρους μιας ανανεωμένης εργασιακής σχέσης μέσω της μεταξύ τους επικοινωνίας. Σημαντικό ρόλο για αυτά τα συμπεράσματα έπαιξαν και τα μηνήματα που είχε ανταλλάξει η Γκότμπεργκ με την ομάδα μέσω εφαρμογής, τα οποία και δόθηκαν ως αποδεικτικά στο δικαστήριο.

Η παίκτρια στη συνέχεια ενημέρωσε τον σύλλογο για την εγκυμοσύνη της με αποτέλεσμα η συμφωνία μεταξύ τους να ακυρωθεί, κάτι που η παίκτρια ισχυρίζεται ότι οφείλεται μόνο σε αυτό το νέο. Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η εγκυμοσύνη της Γκότμπεργκ αποκαλύφθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, δημιουργώντας δεδικασμένο σχετικά με την εμπιστευτικότητα των ιατρικών πληροφοριών που αφορούν την εγκυμοσύνη.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Η Γκόντμπεργκ αρχικά απευθύνθηκε στο Τμήμα Επίλυσης Διαφορών της FIFA, όπου και αρχικά ηττήθηκε, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Στην απόφασή του, το CAS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λάτσιο έθεσε παράνομα την παίκτρια σε δυσμενέστερη θέση λόγω της εγκυμοσύνης της και επιδίκασε αποζημίωση για απώλεια αποδοχών καθώς και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορούσε μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορούσε το να αντιμετωπίζομαι δίκαια και με σεβασμό σε μια σημαντική στιγμή της ζωής μου», ανέφερε η Γκότμπεργκ σε δήλωσή της την Τετάρτη (24/6). «Η απόφαση στέλνει το μήνυμα ότι η εγκυμοσύνη δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα ή ως λόγος για να στερείται μια ποδοσφαιρίστρια τις επαγγελματικές της ευκαιρίες».

Πρόκειται για μία απόφαση ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που το CAS εκδικάζει υπόθεση λήξης εργασιακής σχέσης λόγω εγκυμοσύνης. Η διαιτητική επιτροπή αποφάνθηκε επίσης ότι οι πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη μιας ποδοσφαιρίστριας αποτελούν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα και πρέπει να προστατεύονται αναλόγως.

«Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι οι Κανονισμοί Μητρότητας της FIFA δεν είναι απλώς λόγια γραμμένα στο χαρτί, αλλά παρέχουν πραγματική προστασία στις ποδοσφαιρίστριες», δήλωσε η νομική διευθύντρια της FIFPRO, Αλεξάνδρα Γκόμεζ Μπρούινεβουντ.

«Η σημασία της απόφασης ξεπερνά την περίπτωση της Μάγια Γκότμπεργκ και επιβεβαιώνει ότι οι σύλλογοι δεν μπορούν απλώς να αποχωρούν από μια εργασιακή σχέση, ακόμη κι αν αυτή δεν έχει πλήρως τυποποιηθεί, μόλις πληροφορηθούν ότι μια παίκτρια είναι έγκυος».

Η ανακοίνωση της Λάτσιο

Η Λάτσιο ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι τα ευρήματα της απόφασης δείχνουν πως η διαφορά «προέκυψε μέσα σε μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία διαπραγμάτευσης που διεξήχθη αποκλειστικά μέσω διαμεσολαβητών. Η συγκεκριμένη συνθήκη συνέβαλε σημαντικά στις παρεξηγήσεις και στις διαφορετικές ερμηνείες που οδήγησαν τελικά στη δικαστική διαδικασία.

Ο σύλλογος θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να ενισχύει τις εσωτερικές διαδικασίες του, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εναρμόνιση με το διαρκώς εξελισσόμενο εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον επαγγελματικό αθλητισμό και τις εργασιακές σχέσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία στη Φαρκαδόνα: Χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν την περιοχή

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγικά: Λήξη στις απεργίες πείνας έπειτα από ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων - Ζητά διάλογο

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Renault: Σχέδιο εθελούσιας απομάκρυνσης - Αφορά 800 μηχανικούς στη Γαλλία μέχρι το τέλος του 2027

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα κατηγορείται για τον θάνατο της 16χρονης κόρης της, λόγω συνεχούς χορήγησης αλκοόλ – Βρέθηκαν 173 άδεια μπουκάλια στο δωμάτιό της

20:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόφαση-ορόσημο από Διεθνές Δικαστήριο: Καταδίκασε τη Λάτσιο για τερματισμό στη συνεργασία με παίκτρια εξαιτίας εγκυμοσύνης

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

20:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στο Ellinikon Sports Park

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία πριν από τη σύνοδο του ΝATO

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι - Απομακρύνθηκαν πολίτες από πολυκατοικίες

20:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Άνω-κάτω γλέντι με 2.000 κόσμο από «μπαλωθιές»

20:32ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλαγές φέρνει στην μνήμη των ανθρώπων η Τεχνητή Νοημοσύνη

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μετανάστης συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να κολυμπήσει από την Αλικαρνασσό στα ελληνικά νησιά

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν προχωρά σε μεγάλες παραχωρήσεις

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Διπλός γάμος μεταξύ πανομοιότυπων διδύμων έγινε στη Νιγηρία - Εύχονται να κάνουν δίδυμα παιδιά

20:16LIFESTYLE

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησε στο αεροδρόμιο τον Χάρβεϊ Καϊτέλ - «Ένας ζωντανός μύθος»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου στην Κυψέλη

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στην Κερατέα

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μπαμ»: Στον Άρη και επίσημα ο Κεμ Μπιρτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια: «Πήγαν για μπάνιο, για φαγητό, επέστρεψαν στο δωμάτιο και πέθανε», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

18:47LIFESTYLE

Οριστικό τέλος για το «Buongiorno» του MEGA και τη Φαίη Σκορδά

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης Denisa Baránková

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη Μάγδα - «Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα», λέει ο σύντροφός της

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στη Βάρκιζα: Ύποπτοι απάτης τράκαραν και παράτησαν όχημα γεμάτo χρήματα

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι - Απομακρύνθηκαν πολίτες από πολυκατοικίες

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στην Κερατέα

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ θα πουλήσουν κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία πριν από τη σύνοδο του ΝATO

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Την ενοχλούσε που ο 43χρονος άφηνε πατημασιές στους τοίχους», λέει η σπιτονοικοκυρά της 43χρονης

20:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στο Ellinikon Sports Park

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η στιγμή που ο δολοφόνος μεταφέρει με το βαν του τη σορό της 45χρονης – Βίντεο ντοκουμέντο

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μετανάστης συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να κολυμπήσει από την Αλικαρνασσό στα ελληνικά νησιά

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα κατηγορείται για τον θάνατο της 16χρονης κόρης της, λόγω συνεχούς χορήγησης αλκοόλ – Βρέθηκαν 173 άδεια μπουκάλια στο δωμάτιό της

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»

15:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα από την ΑΑΔΕ: Τιμολόγιο από το 1ο ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ