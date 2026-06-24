Μουντιάλ 2026: Oι Μεξικανοί δεν μπορούν να πληρώσουν εισιτήρια και διασκεδάζουν στους δρόμους

Αδυνατώντας να πληρώσουν τις αυξανόμενες τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 στη χώρα τους, οι Μεξικανοί γιορτάζουν το ποδοσφαιρικό τουρνουά με μαζικές εκδηλώσεις στους δρόμους.

Οι εορτασμοί αυτοί έρχονται μετά από μήνες κριτικής για την τιμολογιακή πολιτική της FIFA, μεταξύ άλλων και από την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία δήλωσε ότι ο αθλητικός οργανισμός θα πρέπει να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του.

Τα εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν φτάσει έως και τα 32.970 δολάρια. Στο Μεξικό, όπου ο μέσος εργαζόμενος κερδίζει περίπου 433 δολάρια το μήνα, το ποδόσφαιρο θεωρείται ένα άθλημα που ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης.

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Not a single nation is enjoying the World Cup more than Mexico ?? pic.twitter.com/66COqinmWA — vids that go hard (@vidsthatgohard) June 21, 2026

Mi Mexico magico ! ?♥️?? pic.twitter.com/junY9zqtm5 — Mi México Mágico ?? (@MiMexicoMagico_) June 20, 2026

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