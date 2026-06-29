Νότια Κορέα: 160 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο για την εθνική - Απειλούν να σκοτώσουν τον προπονητή

Έρευνα για την κακή απόδοση της εθνικής ομάδας ζήτησε και ο πρόεδρος της χώρας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νότια Κορέα: 160 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο για την εθνική - Απειλούν να σκοτώσουν τον προπονητή

Ο προπονητής της Νότιας Κορέας, Χονγκ Μιουνγκ-μπο, παρακολουθεί τον αγώνα ποδοσφαίρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ομίλου Α μεταξύ Νότιας Αφρικής και Νότιας Κορέας στη Γουαδελούπε, κοντά στο Μοντερέι του Μεξικού, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026

AP/Moises Castillo
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  • Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νότιας Κορέας δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκαλώντας οργή και απειλές κατά του προπονητή Χονγκ Μιουνγκ
  • μπο.
  • Ο Χονγκ Μιουνγκ
  • μπο παραιτήθηκε, αλλά η αστυνομία αναπτύσσει 160 αστυνομικούς και 25 ειδικούς φρουρούς ασφαλείας στο αεροδρόμιο Ίντσεον για την προστασία του.
  • Ο πρόεδρος της χώρας ζήτησε έρευνα για την κακή απόδοση της ομάδας, εκφράζοντας αμηχανία και κριτική για τους διορισμούς στην ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.
  • Η πρόσληψη του Χονγκ και του προκάτοχού του, Γιούργκεν Κλίνσμαν, κρίθηκε ακατάλληλη από το Διοικητικό Δικαστήριο της Σεούλ λόγω παραβίασης διαδικασιών από τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Τσούνγκ Μονγκ
  • γκιου.
  • Η ομάδα είχε αδύναμες επιδόσεις πριν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αρνητικά αποτελέσματα που δεν ενέπνευσαν εμπιστοσύνη στους οπαδούς και τους αξιωματούχους.
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Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο, όπου αναμένεται την Τρίτη (τοπική ώρα) να φτάσει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νότιας Κορέας, η οποία δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκαλώντας ένα κύμα οργής εναντίον του προπονητή, ενώ ο πρόεδρος της χώρας ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για την κακή απόδοσή της.

Ο προπονητής Χονγκ Μιουνγκ-μπο, 57 ετών, παραιτήθηκε, ωστόσο τα πνεύματα δεν φαίνεται να ηρέμησαν, αντίθετα οξύνθηκαν και εκτοξεύθηκαν εναντίον του απειλές θανάτου, κινητοποιώντας τις αρχές.

(Θυμωμένοι οπαδοί έξω από το ξενοδοχείο και φωνάζουν στον Χονγκ Μουνγκ-μπο να παραιτηθεί καθώς βγαίνει - Παραιτήθηκε λίγο αργότερα)

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Μητροπολιτικής Περιοχής Ίντσεον ανακοίνωσε ότι στέλνει 160 αστυνομικούς των δυνάμεων καταστολής και της αστυνομίας του αεροδρομίου για την επιστροφή της εθνικής ομάδας στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κορέας.

Το κορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ανέφερε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο που έλεγε: «Θα αναλάβω την πρωτοβουλία και θα σκοτώσω τον Χονγκ Μιουνγκ-μπο XXX», και πρόσθεσε ότι θα «πάμε στο αεροδρόμιο του Ίντσεον και θα σκοτώσουμε τον Χονγκ Μιουνγκ-μπο την ημέρα της επιστροφής του».

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί είκοσι πέντε ειδικοί φρουροί ασφαλείας.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας αναφερόταν: «Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε αστυνομικούς για την πρόληψη ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διαδικασία εισόδου. Θα αντιδράσουμε αυστηρά σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, συμπεριλαμβανομένης της ρίψης αντικειμένων».

Η Νότια Κορέα βρισκόταν υψηλότερα στην κατάταξη από τους αντιπάλους της στον όμιλο, την Τσεχία και τη Νότια Αφρική, και αναμενόταν να προκριθεί, αλλά η διαχείριση του Χονγκ αμφισβητήθηκε μετά από πολλές αινιγματικές αποφάσεις επιλογής παικτών, μεταξύ των οποίων και η παραμονή του Σον Χεουνγκ-μιν στον πάγκο στον τελευταίο αγώνα του ομίλου.

Hong Myung-bo

Ο προπονητής της Νότιας Κορέας Χονγκ Μιουνγκ-μπο (αριστερά) παρακολουθεί τη ροή του αγώνα κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ομίλου Α του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Μεξικού και Νότιας Κορέας στο Ζαποπάν, κοντά στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

AP/Fernando Llano

Ο Χονγκ προσλήφθηκε μετά την πολυδάπανη απόλυση του Γιούργκεν Κλίνσμαν το 2024. Η διαδικασία διορισμού και των δύο προπονητών κρίθηκε ακατάλληλη από το Διοικητικό Δικαστήριο της Σεούλ, το οποίο διαπίστωσε ότι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τσούνγκ είχε παρακάμψει τις διαδικασίες και υπονόμευσε το διοικητικό συμβούλιο για να τους προσλάβει.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Τσούνγκ ενδέχεται να αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις εν μέσω νομικής διαμάχης με το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της χώρας.

Ο Χονγκ δεν ήταν ποτέ μια δημοφιλής επιλογή. Είχε οδηγήσει προηγουμένως την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, αλλά τερμάτισε χωρίς νίκη και τελευταίος σε έναν όμιλο με το Βέλγιο, την Αλγερία και τη Ρωσία.

Η πορεία τους στα προκριματικά και οι φιλικοί αγώνες πριν το τουρνουά δεν ήταν πειστικοί. Αν και παρέμειναν αήττητοι στον όμιλο του τρίτου γύρου των προκριματικών, έμειναν επίσης ισόπαλοι με το Ομάν, την Ιορδανία και δύο φορές με την Παλαιστίνη, των οποίων οι κορυφαίες κατηγορίες δεν έχουν διεξαχθεί από το 2023.

Τον χρόνο που προηγήθηκε του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα υπέστη συντριπτικές ήττες με 5-0 από τη Βραζιλία και 4-0 από την Ακτή Ελεφαντοστού, γεγονός που δεν ενέπνευσε εμπιστοσύνη στους οπαδούς.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ Μιουνγκ, δήλωσε ότι ήταν «εντελώς αμηχανός» από τα αποτελέσματα και ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για τον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε δήλωση που δημοσίευσε στο X.

«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα. Είμαι εντελώς αμηχανός», έγραψε ο Λι στο X. «Θεωρώ το απροσδόκητο αποτέλεσμα όχι απλώς απογοητευτικό, αλλά πραγματικά παράλογο.Όταν η πίστη και οι φατρίες εκτιμώνται περισσότερο από την ικανότητα, και ανίκανοι άνθρωποι διορίζονται σε ηγετικές θέσεις, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν αναπόφευκτο», ανέφερε ο Λι.

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