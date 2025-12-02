Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα

Μία κίνηση για την ασφάλειά σας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα
Μία ολιγόλεπτη απενεργοποίηση του κινητού σας την ημέρα, εντάσσοντάς την ως μια καθημερινή συνήθεια μπορεί να εμποδίσει να πέσετε θύματα κυβερνοεπίθεσης.

Το μέτρο της απενεργοποίησης του κινητού σας τηλεφώνου για πέντε λεπτά κάθε μέρα έχει αποκτήσει προβολή στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μετά την προώθησή του από τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπάνεζ, ο οποίος προέτρεψε τον πληθυσμό να ενσωματώσει αυτή την απλή συνήθεια ως μια προσιτή άμυνα κατά της αύξησης των ψηφιακών απειλών.

Η πρόταση του Αυστραλού πρωθυπουργού ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες που εξέδωσε το 2020 η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) , η οποία συμβούλευε την επανεκκίνηση των smartphone τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ως μέρος των βέλτιστων πρακτικών για την προστασία της ασφάλειας αυτών των συσκευών.

Το απλό κλείσιμο και το άνοιγμα του τηλεφώνου μπορεί να διακόψει τη δραστηριότητα κακόβουλου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που λειτουργούν εν αγνοία του χρήστη.

Η τεχνική βάση αυτής της στρατηγικής έγκειται στο γεγονός ότι ορισμένοι τύποι κακόβουλου λογισμικού απαιτούν μια ενεργή συνεδρία για να λειτουργήσουν. Η επανεκκίνηση ή ο τερματισμός της συσκευής κλείνει αυτόματα αυτές τις διαδικασίες, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση απειλών όπως το spyware ή οι επιθέσεις μηδενικού κλικ.

Επιπλέον, οι επιθέσεις που εκμεταλλεύονται ευπάθειες λογισμικού συχνά βασίζονται σε μόνιμες συνδέσεις, επομένως οι συχνές διακοπές λειτουργίας περιορίζουν τις ευκαιρίες για αυτές τις συνδέσεις να παραμείνουν ενεργές και μειώνουν την πιθανότητα ένας εισβολέας να διατηρεί συνεχή πρόσβαση στη συσκευή.

Γιατί απαιτούνται 5 λεπτά

Η περίοδος που προτείνουν οι αυστραλιανές αρχές στοχεύει να διασφαλίσει ότι όλες οι διεργασίες στο παρασκήνιο θα σταματήσουν εντελώς και ότι τυχόν μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες σύνδεσης θα διακοπούν αμέσως.

Αυτό το χρονικό πλαίσιο επαρκεί για να απελευθερώσει τη μνήμη της συσκευής και να διακόψει τη δραστηριότητα κακόβουλων διεργασιών που απαιτούν επιμονή, ενώ ο σύντομος χρόνος είναι εύκολα διαχειρίσιμος από τον χρήστη

