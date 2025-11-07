Τέσσερις σούπες που βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Η εποχή των κρυολογημάτων και της γρίπης έχει φτάσει για τα καλά και πολλοί αναρωτιόμαστε αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε από τις ιώσεις.

Αν και δεν υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσουμε 100% ανοσία απέναντι στις ασθένειες, οι παρακάτω συνταγές για σούπες που παρουσιάζει το «Healthline» περιλαμβάνουν υλικά γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες, που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού και να μας κρατήσουν δυνατούς και υγιείς όλο τον χειμώνα.

Unsplash

1. Μαροκινή σούπα κουνουπιδιού με αρνί

Αυτή η αρωματική σούπα κρύβει μια πικάντικη έκπληξη, χάρη στη χαρίσα — μια καυτερή πάστα από πιπεριές τσίλι, φτιαγμένη με ψητές κόκκινες πιπεριές, πιπεριές Μπακλούτι, σκόρδο, κύμινο, κόλιανδρο, καρουμπόσπορο και ελαιόλαδο.

Η βάση της σούπας αποτελείται από ζωμό, κουνουπίδι, αμύγδαλα, κόλιανδρο, ελαιόλαδο, χαρίσα, κανέλα, κύμινο, κόλιανδρο σε σπόρους, αλάτι και πιπέρι, τα οποία ενώνονται με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ σε μια πλούσια, βελούδινη κρέμα.

Αφού πολτοποιηθεί, προστίθεται ξινή κρέμα (sour cream) για έξτρα απαλότητα και η σούπα ολοκληρώνεται με μαγειρεμένο κιμά αρνιού στην επιφάνεια.

Τα αμύγδαλα, εκτός από τη διακριτική τους γεύση, είναι πλούσια σε βιταμίνες C και E, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ενώ τα αντιοξειδωτικά τους βοηθούν στην πρόληψη λοιμώξεων και στη γενικότερη θωράκιση του οργανισμού.

Unsplash

2. Σούπα με κόκκινες πιπεριές και κοτόπουλο

Αυτή η σούπα είναι γεμάτη κόκκινες πιπεριές, που πολτοποιούνται στη βάση της σούπας μαζί με κοτόπουλο (μπουτάκια) και επιπλέον κόκκινες πιπεριές, μαγειρεύοντας όλα μέχρι να γίνουν τρυφερά. Σερβίρεται με ξινή κρέμα, φρέσκα κρεμμυδάκια, σουσάμι και μια σταγόνα λεμόνι για φρεσκάδα.

Οι κόκκινες πιπεριές περιέχουν μέχρι διπλάσια ποσότητα βιταμίνης C συγκριτικά με τα εσπεριδοειδή, καθιστώντας τις ιδανικές για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Unsplash

3. Σούπα μανιταριών, σπανακιού και κριθαριού

Αυτή η vegan σούπα είναι γεμάτη λαχανικά και φυτικά συστατικά, όπως μανιτάρια, σπανάκι, σχοινόπρασο και λευκά φασόλια. Η ποικιλία αυτή την καθιστά πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Το σπανάκι περιέχει ψευδάργυρο και σίδηρο, απαραίτητα για υγιές ανοσοποιητικό.

4. Σούπα μπρόκολου με τραγανές πατάτες και τσένταρ

Αν αγαπάτε τη σούπα μπρόκολου τσένταρ, πρέπει να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Περιλαμβάνει μπρόκολο, κρεμμύδια, ζωμό κοτόπουλου και τη σάρκα από τις πατάτες που χρησιμοποιήθηκαν για τις φλούδες, όλα πολτοποιημένα για να δημιουργήσουν μια πλούσια και κρεμώδη βάση.

Το μπρόκολο περιέχει ψευδάργυρο και σίδηρο, συστατικά που στηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

