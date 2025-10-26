Η Audi παραδίδει αυτοκίνητα στους ποδοσφαιριστές της Μπάγερν Μονάχου

Οι αστέρες της ομάδας επέλεξαν μεταξύ εξηλεκτρισμένων SUV και σπορ μοντέλων, με φόντο την τεχνολογία της Formula 1.

Η Audi παραδίδει αυτοκίνητα στους ποδοσφαιριστές της Μπάγερν Μονάχου

Οι Jonas Urbig, Manuel Neuer και Sven Ulreich (από αριστερά) μπροστά από το Audi RS e-tron GT performance.

AUDI AG
Του Γιάννη Σκουφή


Η συνεργασία μεταξύ της Audi και της FC Μπάγερν Μονάχου συνεχίζεται για 23η χρονιά με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αυτοκίνητα από μια γκάμα πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων.
Ο αρχηγός της ομάδας Manuel Neuer και αρκετοί συμπαίκτες του επέλεξαν το Audi Q8 SUV TFSI e quattro, ενώ οι Alphonso Davies, Jamal Musiala και Michael Olise προτίμησαν το αμιγώς ηλεκτρικό RS e-tron GT performance.


Ο νεαρός Tom Bischof κινήθηκε προς το πιο συμπαγές Q4 Sportback e-tron, ενώ ο Joshua Kimmich, ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, διάλεξε το επταθέσιο Q7 SUV S line TFSI e quattro.




Ένας χαρούμενος υπάλληλος της Audi παραδίδει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον τερματοφύλακα Sven Ulreich.





Ο παίκτης της γερμανικής εθνικής ομάδας Serge Gnabry ανυπομονεί για τη δοκιμαστική του οδήγηση με το Audi RS e-tron GT performance.





Τα εταιρικά οχήματα των παικτών της FC Bayern παρατάσσονται σε σχηματισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός RS e-tron GT performance τυλιγμένου στα χρώματα της νέας φανέλας της FC Bayern.





Συνάντηση αυτόγραφου κατά τη διάρκεια της παράδοσης του οχήματος: Gnabry υπογράφει μια φανέλα της FC Bayern για τους χαρούμενους υπαλλήλους της Audi.




Σύμφωνα με τον Marco Schubert, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, η επιλογή των αυτοκινήτων από τους παίκτες «αντικατοπτρίζει την ποικιλία της γκάμας μας, από τα compact Q4 e-tron μέχρι το δυναμικό RS e-tron GT performance».


Από την πλευρά του, ο CEO της Μπάγερν Μονάχου, Jan-Christian Dreesen, τόνισε τη μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές και την αξία της σταθερότητας στη σημερινή εποχή.


Η ημέρα περιλάμβανε και εμπειρίες οδήγησης σε πίστα, μέσω του Audi driving experience, με τους ποδοσφαιριστές να δοκιμάζουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών μοντέλων.


Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την πρόοδο του Audi F1 Project, περιηγούμενοι σε χώρους όπως το εργαστήριο συναρμολόγησης V6 υβριδικών κινητήρων, ο δυναμικός προσομοιωτής και ο χώρος δοκιμών κινητήρων.


Στην εκδήλωση συμμετείχαν και 100 εργαζόμενοι της Audi, οι οποίοι κέρδισαν την εμπειρία μέσω εσωτερικού διαγωνισμού και είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους ποδοσφαιριστές και να τους παραδώσουν τα κλειδιά των νέων τους αυτοκινήτων.

