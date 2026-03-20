Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει δηλώσεις για την υπόθεση Τεμπών – Έκκληση για σεβασμό στη Δικαιοσύνη

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει δημόσιες δηλώσεις για την υπόθεση των Τεμπών ενόψει της δίκης, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που πλήττουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Δικαιοσύνης ως θεμελιώδους πυλώνα του κράτους δικαίου.

Την έντονη αποδοκιμασία της για δημόσιες τοποθετήσεις ενόψει της επικείμενης δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που υπονομεύουν τη θεσμική τάξη.

Όπως επισημαίνεται, δηλώσεις τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα που σχετίζονται δικονομικά με την υπόθεση πλήττουν την κοινωνική συνοχή και διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, ενώ αποδίδονται σε δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ασύμβατες με το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.

Η Ένωση καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τέτοιου είδους παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν το έργο τους με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στο καθήκον.

Παράλληλα, τονίζει ότι η προστασία της Δικαιοσύνης, ως θεμελιώδους πυλώνα του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις.

