Χανιά: Καταδικάστηκε για απιστία γνωστός δικηγόρος - Πώς «έφαγε» λεφτά από πελάτες του για τροχαίο

Ο δικηγόρος απέσπασε 6.400 ευρώ για υπόθεση σοβαρού τροχαίου, χωρίς ποτέ να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες νομικής εκπροσώπησης

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε την Τετάρτη (24/9) από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, ένας 49χρονος Χανιώτης δικηγόρος που κρίθηκε ένοχος για απιστία σε βάρος οικογένειας.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο δικηγόρος είχε αποσπάσει από την οικογένεια 6.400 ευρώ για υπόθεση σοβαρού τροχαίου, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες νομικής εκπροσώπησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε βάρος του έχει κινηθεί και πειθαρχική διαδικασία από τον δικηγορικό σύλλογο Χανίων.

Ο 49χρονος ενώπιων του Εφετείου αρνήθηκε τα πάντα και παρουσίασε μια δική του εκδοχή για να δικαιολογήσει τους χειρισμούς του η οποία ωστόσο δεν έγινε πιστευτή από το δικαστήριο με αποτέλεσμα την καταδίκη του σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Μας έλεγε ότι έχει άκρες και μας ζητούσε κι άλλα»

Το τροχαίο συνέβη στις 22 Αυγούστου 2018, στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου, στο ύψος του Αγίου Φανουρίου.

Οι γονείς του εμπλεκόμενου οδηγού έπειτα από συστάσεις απευθύνθηκαν στον εν λόγω δικηγόρο -ο οποίος είχε τραυματιστεί και νοσηλευόταν- ώστε να τους εκπροσωπήσει νομικά, να καταθέσει αγωγή και να παρασταθεί στα ποινικά δικαστήρια.

«Μου ζήτησε 700 ευρώ για την αγωγή, μετά άλλα 700 ευρώ… Έφτασα να του έχω καταβάλει 6.400 ευρώ» σημείωσε στην κατάθεσή του, ο πατέρας του εμπλεκόμενου, εξιστορώντας τα γεγονότα.

Όπως τόνισε στη συνέχεια, αυτό που τους κίνησε τις υποψίες ήταν, ότι έναν χρόνο αργότερα (Αύγουστος 2019) ο δικηγόρος τους ενημέρωσε ότι οι έτεροι εμπλεκόμενοι, Πολωνοί πολίτες, είχαν δήθεν υποστεί μόνιμη αναπηρία και είχαν μεγάλες οικονομικές αξιώσεις. «Μου είπε ότι αυτοί ζητούσαν πράγματα αλλά ότι είχε άκρες στην Πολωνία και έπρεπε να του δώσουμε ακόμα 5.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο πατέρας του εμπλεκόμενου οδηγού σημείωσε πως αυτό ήταν που τον κινητοποίησε να επισκεφθεί τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και να τον ενημερώσει για την υπόθεση καθώς δεν είχε λάβει από τον δικηγόρο μέχρι εκείνη την ημέρα, ούτε απόδειξη για τα χρήματα που έδινε, ούτε καν αντίγραφο της δικογραφίας!

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου, από τη μεριά τους τόνισαν πως σχεδόν όλο το ποσό έχει επιστραφεί στους παθόντες, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν υποστεί καμία ηθική ή νομική βλάβη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς του τραυματία, υποστήριξαν ότι εξαιτίας των παραλείψεων του δικηγόρου, τους ζητάει 80.000 ευρώ η ασφαλιστική εταιρεία για την υπαιτιότητα του συμβάντος, η οποία όταν εκ των υστέρων διόρισαν τεχνικό σύμβουλο, προέκυψε ότι ανήκε στους αλλοδαπούς και όχι στον γιο τους.

«Καταπέλτης» η Εισαγγελέας

«Ο σκοπός και η θέληση του κατηγορούμενου δεν ήταν να κάνει αγωγή. Και αυτό διότι από τον Αύγουστο που του έδωσαν 3.000 ευρώ, δεν έκανε τίποτα. Επίσης παρίστανε ότι έχει τα μέσα, ότι έχει γνωστούς, ότι μιλάει με την ασφαλιστική. Από τον Αύγουστο δεν έχει δώσει τίποτα. Ούτε προσχέδιο αγωγής. Αλλά ούτε μία απόδειξη!

Παρίστανε ότι κάνει νομικές κινήσεις ενώ δεν έκανε. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ότι αυτά που έλεγε τα έκανε» σημείωσε, μεταξύ άλλων η Εισαγγελέας της Έδρας που ήταν καταδικαστική.

