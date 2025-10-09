Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Τι σημαίνει ότι «έφεραν πίσω τον κινητήρα»

Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στο Τατόι με την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό των δύο πιλότων.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του newsbomb, το ατύχημα στο Τατόι με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Tecnam στο οποίο επέβαινε το διμελές πλήρωμα των εκπαιδευτών, συνέβη κατά τη διάρκεια άσκησης για εικονική αναγκαστική προσγείωση.

Πρόκειται για μια άσκηση που έχει σκοπό την εκπαίδευση των πληρωμάτων για τους αναγκαίους χειρισμούς σε περίπτωση που «χάσουν» τον κινητήρα του αεροσκάφους (όπως αναφέρεται στην αεροπορική ορολογία για την περίπτωση απώλειας ισχύος ή «κράτησης» κινητήρα) που ειδικά στα μονοκινήτηρια αεροσκάφη όπως τα μαχητικά F-16 ή το συγκεκριμένο P2002-JF εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Tecnam μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Τι σημαίνει ότι «έφεραν πίσω τον κινητήρα»

Οι δύο εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας, ο ένας αντισμήναρχος και ο άλλος σμηναγός, που απογειώθηκαν λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης, «έφεραν πίσω τον κινητήρα», τελείως, και ξεκίνησαν διαδικασίες να στρέψουν το αεροσκάφος πίσω στον διάδρομο προσγείωσης ουσιαστικά χωρίς την ισχύ του κινητήρα.

Η φράση «έφεραν πίσω τον κινητήρα» σημαίνει ότι ο χειριστής και ο συνεπιβάτης αξιωματικός στο μονοκινητήριο ελικοφόρο P2002-JF της Tecnam έθεσαν τον τετρακύλινδρο εμβολοφόρο κινητήρα Bombardier Rotax 912 S2 (που έχει μέγιστη ισχύ 98,5 ίππους στις 5.800 στροφές ανά λεπτό) στη χαμηλότερη ισχύ που μπορεί να έχει χωρίς να σβήσει, προσομοιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί σε ένα αεροσκάφος στο ακραίο ενδεχόμενο απώλειας κινητήρα.

Πιθανότατα στη διαδικασία αυτή παρουσιάστηκε πρόβλημα και είτε το αεροσκάφος «στόλαρε» είτε προέκυψε κάποια άλλη δυσλειτουργία και οι δύο χειριστές δεν κατάφεραν να προσγειώσουν το μονοκινητήριο αεροσκάφος με ασφάλεια. Το ελικοφόρο P2002-JF της Tecnam κατέπεσε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και οι δύο εκπαιδευτές τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου και νοσηλεύονται.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

«Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για την πτώση του υπερελαφρού αεροσκάφους.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας νοσηλεύονται οι δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, ένας αντισμήναρχος και ένας σμηναγός, που χειρίζονταν το διθέσιο μονοκινητήριο ελικοφόρο αεροσκάφος P2002-JF της Tecnam που το πρωί της Πέμπτης κατέπεσε στο αεροδρομίου Τατοΐου, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο ένας ιπτάμενος αξιωματικός έχει χτυπήσει στο κεφάλι από την πρόσκρουση και έχει υποστεί αιμάτωμα. Με απόφαση των θεραπόντων γιατρών στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ο εκπαιδευτής των Ικάρων βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχει διασωληνωθεί προκειμένου να παρακολουθείται το αιμάτωμα -που κρίνεται ως μικρό- στο κεφάλι του και να προχωρήσει ταχύτερα η αποθεραπεία του.

Ο δεύτερος ιπτάμενος αξιωματικός έχει χτυπήσει στην λεκάνη, ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης του πολύ ελαφρού αεροσκάφους στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο Τατόι και έχει υποστεί κάταγμα. Τα χτυπήματα του δεύτερου εκπαιδευτή αναμένεται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά από τους υψηλού επιπέδου στρατιωτικούς γιατρούς του 251 ΓΝΑ.

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF της Tecnam

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας το P2002-JF της Tecnam είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002.

Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού.

Επιδόσεις - τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλήρωμα: 2 (1 κυβερνήτης και 1 επιβάτης)

Κινητήρας: Bombardier Rotax 912 S2

Μέγιστη ισχύς: 98,5 ίπποι στις 5800 ΣΑΛ

Εκπέτασμα πτερύγων: 8,6 μέτρα

Μήκος: 6,61 μέτρα

Ύψος: 2,43 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 142 Κόμβοι (≈263 χαω)

Μέγιστο ύψος πτήσης: 14000 πόδια/ 4260 μέτρα από μέση στάθμη θάλασσας

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 620 κιλά

Μέγιστο βάρος αποσκευών: 20 κιλά

Μέση κατανάλωση: 17 λίτρα/ ώρα

Μέγιστη ποσότητα καυσίμου: 100 λίτρα (99 λίτρα χρησιμοποιούμενη)

Μέγιστη εμβέλεια: 568 ναυτικά μίλια (≈1052 χιλιόμετρα)

