ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

Τα γυαλιά οράσεως ή οι φακοί επαφής για ορισμένους οδηγούς δεν αποτελούν αξεσουάρ, ούτε προσωπική επιλογή, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνολική οδική ασφάλεια. Ωστόσο, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οδηγοί να αποφασίζουν να μην τα φορούν, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος και θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η όραση αναγνωρίζεται ως η πιο κρίσιμη από τις πέντε αισθήσεις όταν πρόκειται για οδήγηση. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 30% του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι αφιερωμένο στην επεξεργασία και ερμηνεία των οπτικών ερεθισμάτων. Αυτό υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία της στην άμεση, σωστή και έγκαιρη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η καλή όραση, σε συνδυασμό με την ακοή, μας επιτρέπει να αντιδρούμε έγκαιρα σε επικίνδυνες καταστάσεις και να κινούμαστε με ασφάλεια. Όταν όμως ένας οδηγός με διαγνωσμένο πρόβλημα όρασης παραλείπει να χρησιμοποιήσει τα διορθωτικά του μέσα, η ικανότητά του να αντιληφθεί σωστά τις αποστάσεις, τα σήματα και τους κινδύνους μειώνεται δραματικά.

Τι ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι απόλυτα σαφής και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 101 ορίζει ρητά ότι: «Οι οδηγοί που έχουν ανάγκη διορθωτικών μέσων όρασης, οφείλουν να τα χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο είτε για δίκυκλο».

Η υποχρέωση αυτή επισημαίνεται και στο ίδιο το έγγραφο της άδειας οδήγησης με τον κωδικό 01, ο οποίος δηλώνει την υποχρεωτική χρήση γυαλιών ή φακών επαφής.

Το «τσουχτερό» πρόστιμο

Η παράλειψη χρήσης των διορθωτικών μέσων αποτελεί σοβαρή παράβαση του ΚΟΚ. Ο παραβάτης οδηγός τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ.

Επιπλέον, ο κάτοχος διπλώματος με τον κωδικό 01 οφείλει να έχει πάντοτε μαζί του ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά (ή εφεδρικούς φακούς επαφής) για την περίπτωση που το πρώτο ζευγάρι χαθεί, καταστραφεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

