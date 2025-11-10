Βορίζια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη – Αρχαιοκαπηλία «βλέπει» ο Τσούκαλης

Σήμερα (10/11) αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθούν, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια, όπως και ένας 48χρονος συγγενής τους.

Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη απολογήθηκαν μία ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο και υπό άκρα μυστικότητα, με την ανακρίτρια να μεταβαίνει το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνταν.

Τόσο ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, όσο και ο 29χρονος αδερφός του και ο 19χρονος στρατιώτης, έπειτα από πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Επιπλέον, σήμερα, εννέα μέρες μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, άνοιξαν και πάλι το Δημοτικό Σχολείο και το νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα.

Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Ο Τσούκαλης «βλέπει» αρχαιοκαπηλία και όχι βεντέτα

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης δίνει μία άλλη εκδοχή, υποστηρίζοντας πως «η υπόθεση φέρει στοιχεία αρχαιοκαπηλίας» και πιθανότατα δεν συνδέεται με βεντέτα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.

«Αυτό που έχει σημασία και έχει πλέον αποδειχτεί, είναι ότι μέλος από τη μία οικογένεια είχε συμμετοχή και σε μεγάλη αρχαιοκαπηλία. Συγκεκριμένα, έξι μέλη είχαν συλληφθεί στις 23 Απριλίου, σε κάποιο χωριό κοντά στο Ηράκλειο. Καταλαβαίνουμε τι εγκληματική δράση είχε το συγκεκριμένο άτομο», είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

