Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό - Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά ένα 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Παλλήνη

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ένας 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος στην Παλλήνη έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών.
  • Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε μετωπικά με προπορευόμενο ΙΧ, προκαλώντας σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
  • Το όχημα κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Μαραθώνος πριν το ατύχημα.
  • Ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο σύμφωνα με το αλκοτέστ της αστυνομίας.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Ένας 54χρονος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και έχοντας στο όχημά του τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών, συγκρούστηκε μετωπικά με προπορευόμενο ΙΧ στην Παλλήνη, προκαλώντας σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 54χρονος οδηγός αγροτικού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια μέθης. Σύμφωνα με βίντεο της τηλεόρασης του MEGA, το όχημα ακολουθούσε ξέφρενη πορεία στη Λεωφόρο Μαραθώνος πριν συγκρουστεί με το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ από καθαρή τύχη πεζός που περπατούσε στο πεζοδρόμιο απέφυγε τον κίνδυνο.

Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο πραγματοποίησε αλκοτέστ στον 54χρονο, το οποίο έδειξε ότι είχε καταναλώσει σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Άμεσα του πέρασαν χειροπέδες και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

