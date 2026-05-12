Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό.
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα της καθόδου, όταν ο μεσήλικας πεζός επιχείρησε να περάσει τον δρόμο και παρασύρθηκε υπό άγνωστε ακόμα συνθήκες από τη μοτοσικλέτα.
Ο τραυματίας παρελήφθη από ιδιωτικό ασθενοφόρο και η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.
