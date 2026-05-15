Σκιάθος: Στη φυλακή πατέρας και γιος για τα 13 κιλά κάνναβης

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο γιο τους του 68χρονου παραλήπτη των ασυνόδευτων σάκων με τις ναρκωτικές ουσίες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Βόλου ο 30χρονος που συνελήφθη στην επιχείρηση της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της Λιμενικής Αρχής Βόλου την Κυριακή 3 Μαΐου στη Σκιάθο, η οποία οδήγησε στην κατάσχεση 13 κιλών χασίς.

Το Δικαστικό Συμβούλιο Βόλου δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του 30χρονου, που συνελήφθη ως τσιλιαδόρος μετά τη σύλληψη του πατέρα του, που κατελήφθη να παραλαμβάνει τα ναρκωτικά μέσα σε σάκους από τουριστικό σκάφος και να τους φορτώνει στο αυτοκίνητό του, πως δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, μετά την απολογία του την περασμένη Παρασκευή ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν για το αν έπρεπε να προφυλακιστεί. Τελικά αποφασίστηκε ο κατηγορούμενος να είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο.

Σήμερα, που πέρασε το διάστημα των πέντε ημερών για την απόφαση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου αποφάσισε τελικά να προφυλακιστεί προσωρινά μέχρι τη δίκη του και κρατήθηκε και να οδηγηθεί στις φυλακές.

Μετά τη σύλληψη του 68χρονου με τα ναρκωτικά στο λιμάνι της Σκιάθου ο 30χρονος φέρεται να αποπειράθηκε να διαφύγει της σύλληψης, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε από τους λιμενικούς και συνελήφθη. Ο άνδρας εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου μέχρι να παραληφθούν οι ταξιδιωτικοί σάκοι με τα ναρκωτικά από τον πατέρα του.

Οι ασυνόδευτοι σάκοι όμως, είχαν κινήσει υποψίες στους λιμενικούς από την πρώτη στιγμή. Στη στάση που έκανε το ημερόπλοιο στον Πλατανιά, η παρουσία των λιμενικών στο σκάφος ενισχύθηκε οι οποίοι ταξίδεψαν για το παλιό λιμάνι της Σκιάθου, όπου τους περίμεναν οι παραλήπτες των ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο ασυνόδευτοι σάκοι περιείχαν 13.320 γρ χασίς, ποσότητα που θα πλημμύριζε τη Σκιάθο και τα νησιά των Σποράδων.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, η αξία της ανωτέρω ναρκωτικής ουσίας εκτιμάται 333.000 €.

