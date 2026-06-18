«Θα έρθουμε να σε σκοτώσουμε»: Νέα εφιαλτική απάτη στο Ρέθυμνο

Snapshot Μια 58χρονη στο Ρέθυμνο έπεσε θύμα νέας επικίνδυνης τηλεφωνικής απάτης όπου οι δράστες προσποιήθηκαν στελέχη της Ιντερπόλ και την απείλησαν με φόνο.

Οι απατεώνες κάλεσαν ταυτόχρονα τη γυναίκα από δύο τηλέφωνα, με έναν άνδρα και μια γυναίκα να την πιέζουν να υπακούσει για να σωθεί.

Η γυναίκα παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα αξίας 800 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα προστατευόταν.

Η νέα μέθοδος των απατεώνων αντικαθιστά το προφίλ των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ με αυτό των αστυνομικών, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην παραδίδουν χρήματα ή κωδικούς σε αγνώστους. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία 58χρονης γυναίκας στο Ρέθυμνο, η οποία έπεσε θύμα μιας νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, oι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, την τρομοκράτησαν με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις Αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτήδειοι.

«Θα έρθουμε σπίτι σου να σε σκοτώσουμε». Mε αυτά τα λόγια οι επιτήδειοι προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν την 58χρονη γυναίκα. Οι απατεώνες έστησαν μια καλοστημένη παγίδα καλώντας την ταυτόχρονα σε δύο τηλέφωνα. Στο κινητό, μια γυναίκα που συστήθηκε ως αστυνομικός, ενώ στο σταθερό, ένας άνδρας με σπαστή προφορά την πίεζε να υπακούσει στις εντολές για να σωθεί.

Η 58χρονη γυναίκα πείστηκε πως κινδυνεύει και ακολούθησε τις οδηγίες του δήθεν αστυνομικού της Ιντερπόλ που την κάλεσε από διεθνή αριθμό. Έτσι, συγκέντρωσε σε μία σακούλα χρήματα και κοσμήματα αξίας 800 ευρώ και τα παρέδωσε, πιστεύοντας ότι έτσι θα τα προστατεύσει.

Η υπόθεση σήμανε συναγερμό στις αρχές, καθώς δείχνει ξεκάθαρη αλλαγή μεθόδου και έναν νέο τρόπο που σκαρφίστηκαν για να εξαπατούν τους πολίτες. Οι δράστες εγκαταλείπουν το προφίλ των δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και πλέον υποδύονται τους αστυνομικούς, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι υποψιασμένοι και να μην παραδίδουν κωδικούς και χρήματα.

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