Κέντρο Αθήνας: Ποια δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ τροποποιούνται σήμερα λόγω του αγώνα δρόμου

Snapshot Ο αγώνας SNF NOSTOS RUN διεξάγεται την Τρίτη 22 Ιουνίου με εκκίνηση από το Παναθηναϊκό Στάδιο και τερματισμό στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Από τις 20:30 έως το πέρας της διοργάνωσης, η γραμμή 6 του τραμ θα τερματίζει στη στάση Λ. Βουλιαγμένης και θα έχει περιορισμένη διαδρομή μεταξύ Πικροδάφνης και Λ. Βουλιαγμένης.

Πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ στην Αθήνα θα τροποποιηθούν με αλλαγές διαδρομών και προσωρινές στάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Η γραμμή 230 από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Τα δρομολόγια θα προσαρμόζονται σταδιακά από τις 20:50, με προσωρινές στάσεις να πραγματοποιούνται σε υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Τρίτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά από τις 20:50, λόγω του αγώνα δρόμου SNF NOSTOS RUN, που θα διεξαχθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκκίνηση των 10 χλμ θα γίνει στις 20:50, των 6 χλμ στις 21:10 και του 1χλμ στις 20:50.

Σύμφωνα με την Τροχαία, τα μέτρα θα αφορούν τα δρομολόγια λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ, τα οποία θα τροποποιούνται ανάλογα με τις υποδείξεις.

Ποια δρομολόγια τροποποιούνται

Τραμ

Γραμμή 6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα): Από τις 20:30 έως το πέρας της διοργάνωσης θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Λ. Βουλιαγμένης και θα διεξάγονται μεταξύ Πικροδάφνης – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνης.

Λεωφορεία



Γραμμή 550:

από Παλαιό Φαλήρο: Από λεωφόρο Συγγρο, δεξιά Πετμεζά, δεξιά Καλλιρόη, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα Κουκακίου, λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου(Θησέως), αριστερά Ποσειδώνος συνέχεια κανονικά.

από Κηφισιά: Από Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Μεσογείων, αριστερά Φειδιππίδου, δεξιά Κηφισίας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 608:

από Γαλάτσι (κυκλική): Από Ακαδημίας, δεξιά Ιπποκράτους, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, συνέχεια κανονικά.

από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 230:

από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει.

από Ζωγράφου (κυκλική): Από λεωφόρο Ιπποκρατούς, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Χαρ.Τρικούκη, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 235: από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 220: προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 221: προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 214: Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 224: από Καισαριανή (κυκλική): Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου, συνέχεια κανονικά.

από Πολύγωνο ( κυκλική): Από Ακαδημίας, αριστερά Χαριλάου Τρικούπη, αριστερά Σόλωνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 622: πό Άνω Γαλάτσι (κυκλική): Από Ακαδημίας, δεξιά Ιπποκράτους, δεξιά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 815: από Ταύρο (κυκλική): Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 203, 204: προς κέντρο (κυκλική): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 211: από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 209: προς κέντρο (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 040: προς Ακαδημία (κυκλική): Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, δεξιά Καλλιρρόης, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα Κουκακίου λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως), αριστερά Ποσειδώνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Α2: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, δεξιά Καλλιρρόης, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα Κουκακίου λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως), αριστερά Ποσειδώνος, αριστερά Επαμεινώνδα, συνέχεια Λάμπρου Κατσώνη, συνέχεια Αμφιθέας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Α3: Kατεύθυνση από νότια προάστια (κυκλική): Από Ηλιουπόλεως, αριστερά Ηλία Ηλιού, αριστερά λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 227: Κατεύθυνση από Πετράλωνα: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση από Άγιο Αρτέμιο: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 856: Kατεύθυνση από Δάφνη: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση από Αιγάλεω: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 060: Πιθανή δικοπή των δύο τελευταίων δρομολογίων ανάλογα με τις οδηγίες της τροχαίας.

Γραμμή Α5(κυκλική): Από Μεσογείων, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Μεσογείων, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Χ95: Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή Ε14 (κυκλική): Κατεύθυνση από Υπ.Παιδείας: Από Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Μεσογείων, αριστερά Φειδιππίδου, δεξιά Κηφισίας συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Β2: Από σταθμό Μετρό Φίξ, Καλλιρρόης, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα Κουκακίου λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως), αριστερά Ποσειδώνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 136 και 137: Από σταθμό Μετρό Φίξ, Καλλιρρόης, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα Κουκακίου λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως), αριστερά Αγίων Πάντων, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 106: Από σταθμό Μετρό Φίξ, Καλλιρρόης, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα Κουκακίου λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως), αριστερά Συνταγματάρχου Δαβάκη, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 126: Από σταθμό μετρό Φίξ, Καλλιρρόης, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα Κουκακίου λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως), αριστερά Ποσειδώνος, αριστερά Επαμεινώνδα, συνέχεια Λάμπρου Κατσώνη, συνέχεια Αμφιθέας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές τρόλεϊ

Γραμμή 1: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Από πλατεία Ομονοίας , αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση από Τέρμα: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου, συνέχεια κανονικά προς Μοσχάτο.

Γραμμή 2: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή 3: Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γραμμή 4: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή 5: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση από Τέρμα: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου, συνέχεια κανονικά προς Μοσχάτο.

Γραμμή 10: Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου, αριστερά Βεϊκου, πάνω από την γέφυρα Κουκακίου, λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου (Θησέως), αριστερά Ισμήνης, δεξιά Επαμεινώνδα, δεξιά λεωφόρο Ποσειδώνος, δεξιά Θησέως, Αφετηρία.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή 11: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή 12: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 15: Κατεύθυνση από Αφετηρία: Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση από Τέρμα: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου, συνέχεια κανονικά προς Μοσχάτο.

Για όλες τις γραμμές οι οποίες τροποποιούνται θα πραγματοποιούνται προσωρινές στάσεις στις ήδη υπάρχουσες άλλων γραμμών.

Διαβάστε επίσης