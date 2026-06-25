Μαίνεται η πυρκαγιά στον Ορχομενό Βοιωτίας: Στη μάχη με τις φλόγες 105 πυροσβέστες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.30 και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Επιπλέον στην περιοχή έχει μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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