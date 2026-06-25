Ηράκλειο: Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στην αποθήκη - Παραμένουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις

Snapshot Η φωτιά στην αποθήκη ξυλείας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από περίπου 3 ώρες.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την αποθήκη και κατάστημα ηλεκτρολογικών υλικών, ενώ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τέσσερα σπίτια.

Στο σημείο επιχείρησαν 100 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ομάδα πεζοπόρου, ειδικές ομάδες και ελικόπτερο, με υποστήριξη από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Εκδόθηκε μήνυμα 112 για προειδοποίηση των κατοίκων να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το αρμόδιο προανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Ωστόσο, δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε κατάσταση επιφυλακής. Η φωτιά πήρε τεράστιες διαστάσεις πολύ γρήγορα, λόγω των εύλεκτων υλικών που βρίσκονταν μέσα στην αποθήκη, ενώ η επιχείρηση καθώς και κατάστημα ηλεκτρολογικών υλικών καταστράφηκαν ολοσχερώς και τέσσερα σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με το cretalive.

Η φωτιά ξέσπασε κατά τις 15:00 το μεσημέρι και κινητοποίησε άμεσα μεγάλες δυνάμεις, λόγω της επικινδυνότητας της καύσιμης ύλης αλλά και της οικιστικής ζώνης, ενώ τέθηκαν σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις του νησιού. Συνολικά, στο σημείο επιχείρησαν 100 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., η Ειδική Ομάδα Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α. της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., η Ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 20 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέιχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο συντονιστής των Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέβαλε από την πρώτη στιγμή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξει τη φωτιά, λόγω της φύσης και της ανάγκης της.

Μήνυμα 112

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού στάλθηκε μήνυμα 112 προειδοποιώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Οι κάτοικοι των κοντινών σπιτιών έσπευσαν να εκκενώσουν τα σπίτια ή να απομακρύνουν τα κατοικίδιά τους. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες, κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από σχεδόν 3 ώρες.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνά το αρμόδιο προανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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