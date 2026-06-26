Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε πλοίο με 12.300 λαθραίων καυσίμων – Ήταν δεμένο στο Λιμάνι του Βόλου

Snapshot Η ΑΑΔΕ εντόπισε 12.280 λίτρα λαθραίου ναυτιλιακού diesel σε φορτηγό πλοίο δεμένο στο λιμάνι του Βόλου.

Το πλοίο δήλωσε μεταφορά μεταλλικών κυλίνδρων, αλλά βρέθηκε πλεονάζουσα ποσότητα καυσίμων χωρίς νόμιμα παραστατικά.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από κυκλώματα για παράνομο όφελος μέσω ψευδούς δήλωσης καυσίμων ως «αναλωθέντων».

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου και δεσμεύτηκαν τα λαθραία καύσιμα, με επιβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων αξίας 8.855,76 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων μελών του κυκλώματος λαθρεμπορίας. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων πέτυχαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των θαλάσσιων ελέγχων που πραγματοποιούν σε λιμένες της χώρας.

Μετέφερε 12.280 λίτρα λαθραίου ναυτιλιακού diesel

Ύστερα από στρατηγική ανάλυση κινδύνου και με τη συνδρομή της Αίθουσας Επιχειρήσεων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προσέγγισαν φορτηγό πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στο λιμάνι του Βόλου, έχοντας δηλώσει ότι μεταφέρει μεταλλικούς κυλίνδρους, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο των δεξαμενών και τη φυσική καταμέτρηση των καυσίμων, οι ελεγκτές εντόπισαν πλεονάζουσα ποσότητα 10,4 μετρικών τόνων (12.280 λίτρων) ναυτιλιακού diesel, η οποία δεν καλυπτόταν από κανένα νόμιμο τελωνειακό ή εμπορικό παραστατικό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ΔΕΟΣ, η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί γνωστή μέθοδο δράσης κυκλωμάτων που αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος των ναυλωτών φορτηγών πλοίων. Οι ποσότητες αυτές εμφανίζονται ψευδώς ως «αναλωθείσες» κατά τη διάρκεια των πλόων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αδήλωτα αποθέματα καυσίμων, που μπορούν στη συνέχεια να διατεθούν παράνομα στην αγορά.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν άμεσα:

Στην απαγόρευση απόπλου του φορτηγού πλοίου, με άμεσο σχετικό αίτημα προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Στην δέσμευση του συνόλου της παράνομης ποσότητας των 12.280 λίτρων diesel ναυτιλίας.

Στον Καταλογισμό και επιβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 8.855,76 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να βρεθούν και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.