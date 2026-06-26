Συμβούλιο της Επικρατείας για Λιμάνι Βόλου: Δικαίωση του ΟΛΘ για την παραχώρηση του 67%

Απόφαση του ΣτΕ για τον διαγωνισμό παραχώρησης του λιμανιού - Η υπόθεση αναπέμπεται στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να εξεταστούν επί της ουσίας οι λόγοι που έχουν προβληθεί κατά της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας

Newsbomb

Συμβούλιο της Επικρατείας για Λιμάνι Βόλου: Δικαίωση του ΟΛΘ για την παραχώρηση του 67%
Λιμάνι Βόλου (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τις θέσεις της ΟΛΘ Α.Ε., σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Η ΟΛΘ Α.Ε. είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής, υποβάλλοντας την υψηλότερη οικονομική προσφορά, ύψους 51 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας μία σημαντική προοπτική ανάπτυξης για το λιμάνι του Βόλου και την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Η εξέλιξη της διαδικασίας ανεστάλη τον Φεβρουάριο 2025, κατόπιν της απόφασης του Υπερταμείου (καθολικού διαδόχου του ΤΑΙΠΕΔ) για ματαίωση του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Ιανουάριο 2025, το ΤΑΙΠΕΔ υποστήριζε ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του Συμβούλιου της Επικρατείας τη νομιμότητα και το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, στο πλαίσιο προσφυγής που είχε ασκήσει η Κοινοπραξία «Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.». Η εν λόγω Κοινοπραξία, η οποία είχε ανακηρυχθεί Επιλαχών Προτιμητέος Επενδυτής, με οικονομική προσφορά ύψους 25 εκατ. Ευρώ ζητούσε την ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τον Μάρτιο 2025, το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, απορρίπτοντας την προσφυγή της Κοινοπραξίας «Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.».

Μετά την πρωτοφανή απόφαση του Υπερταμείου, η ΟΛΘ Α.Ε. προσέβαλε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ζητήματα γνωστοποίησης και νομιμότητας της αιτιολογίας. Με την υπ’ αριθμ. 869/2026 απόφασή του, το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε εκ νέου την ΟΛΘ Α.Ε., κρίνοντας ότι η ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε γνώση της αιτιολογίας για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής που άσκησε λόγω της μη προηγούμενης κοινοποίησης της σχετικής απόφασης ματαίωσης.

Η υπόθεση αναπέμπεται στην ΕΑΔΗΣΥ, προκειμένου να εξεταστούν επί της ουσίας οι λόγοι που έχουν προβληθεί κατά της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η απόφαση του ΣτΕ είναι κομβική, καθώς οδηγεί πλέον σε πλήρη έλεγχο της νομιμότητας της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ΟΛΘ Α.Ε. αναμένει την οριστική κρίση επί της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία έχει καθυστερήσει σημαντικά, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην τοπική και την εθνική οικονομία, και παράλληλα συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραμμα, για την αναβάθμιση του Λιμένα Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση του ρόλου του ως διεθνούς εμπορικής πύλης για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

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