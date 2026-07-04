Χανιά: Συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Snapshot Ο οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη για επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο των Χανίων αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελίας.

Η Τροχαία Χανίων ταυτοποίησε το όχημα μέσω καμερών και εντόπισε τον οδηγό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ηράκλειο.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.

Αναμένονται διευκρινίσεις για τους λόγους της άμεσης αποδέσμευσης του οδηγού μετά τη σύλληψή του.

Προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο των Χανίων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής.

Μάλιστα, δεν πραγματοποιήθηκε καν η μεταγωγή του 38χρονου στα Χανιά και έγινε εκτίμηση πως το περιστατικό θα μπορούσε να αποδοθεί σε στιγμιαία απροσεξία, χωρίς να έχει προκύψει άμεσος κίνδυνος για τρίτους, όπως μετέδωσε το Star.

Η Tροχαία Χανίων αξιοποίησε το υλικό από κάμερες και προχώρησε στην ταυτοποίηση του οχήματος, εντοπίζοντας τη διαδρομή του έως το Ηράκλειο. Εκεί, ο οδηγός συνελήφθη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.

Δείτε το βίντεο:

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η δικογραφία ωστόσο παραμένει ανοιχτή, ενώ προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος και φυσικά αναμένονται διευκρινίσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση της άμεσης αποδέσμευσής του.

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