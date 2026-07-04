Χανιά: Συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου
Καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο
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- Ο οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη για επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο των Χανίων αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελίας.
- Η Τροχαία Χανίων ταυτοποίησε το όχημα μέσω καμερών και εντόπισε τον οδηγό στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ηράκλειο.
- Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.
- Αναμένονται διευκρινίσεις για τους λόγους της άμεσης αποδέσμευσης του οδηγού μετά τη σύλληψή του.
- Προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.
Συνελήφθη ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο των Χανίων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής.
Μάλιστα, δεν πραγματοποιήθηκε καν η μεταγωγή του 38χρονου στα Χανιά και έγινε εκτίμηση πως το περιστατικό θα μπορούσε να αποδοθεί σε στιγμιαία απροσεξία, χωρίς να έχει προκύψει άμεσος κίνδυνος για τρίτους, όπως μετέδωσε το Star.
Η Tροχαία Χανίων αξιοποίησε το υλικό από κάμερες και προχώρησε στην ταυτοποίηση του οχήματος, εντοπίζοντας τη διαδρομή του έως το Ηράκλειο. Εκεί, ο οδηγός συνελήφθη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.
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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η δικογραφία ωστόσο παραμένει ανοιχτή, ενώ προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος και φυσικά αναμένονται διευκρινίσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση της άμεσης αποδέσμευσής του.