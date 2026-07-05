Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Snapshot Η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούσαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα κατά διαστήματα.

Υπήρξε υποστήριξη από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές και από αέρος το απόγευμα περιοδικά 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Υπήρξε συνδρομή και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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