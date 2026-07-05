Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής  

Παναγιώτης Βελισσάρης

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και εθελοντές.
  • Από αέρος επιχειρούσαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα κατά διαστήματα.
  • Υπήρξε υποστήριξη από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές και από αέρος το απόγευμα περιοδικά 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Υπήρξε συνδρομή και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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