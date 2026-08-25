Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του 48χρονου αστυνομικού

Snapshot Η εκδίκαση της υπόθεσης του αστυνομικού μετατέθηκε για την Πέμπτη.

Ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση.

Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 51χρονης πρώην συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος πρέπει να παρουσιάζεται καθημερινά σε Αστυνομικό Τμήμα.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και επιπλέον αδικήματα. Snapshot powered by AI

Για την Πέμπτη μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 48χρονου αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα κατήγγειλε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τον περασμένο Ιούλιο ο 48χρονος την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της καταγγέλλουσας, ενώ παράλληλα είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται καθημερινά σε Αστυνομικό Τμήμα.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σε βάρος του 48χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία και για επιπλέον αδικήματα.