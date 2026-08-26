Άγιος Παντελεήμονας: «Ανοίξαμε το καφέ για ένα κομμάτι ψωμί», λέει ο ιδιοκτήτης μετά τον εμπρησμό

Snapshot Δύο άγνωστοι επιτέθηκαν με τέσσερα μπουκάλια εύφλεκτου υγρού σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας φωτιά στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι εργαζόμενοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά άμεσα χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες πριν επεκταθεί.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίησή τους.

Ο ιδιοκτήτης και η οικογένειά του δηλώνουν ότι δεν έχουν διαφορές με κανέναν και δεν γνωρίζουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα και την ταυτότητα των δραστών. Snapshot powered by AI

Στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε καφετέρια στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Δύο άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν σε λειτουργία και μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι, και πέταξαν στο εσωτερικό συνολικά τέσσερα μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό. Ακολούθησε φωτιά, ενώ οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο.

«Δεν τους ξέρω καθόλου. Είχαν κάτι μπουκάλια με βενζίνη, τα ρίξανε και τρέξανε. Δύο άτομα με τέσσερα μπουκάλια με βενζίνη. Ένας ήταν ψηλός με κουκούλα, με μαύρη μπλούζα και ένας ήταν με άσπρη μπλούζα, με κοντομάνικο», ανέφερε στο MEGA ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, περιγράφοντας τους δύο δράστες.

Η ρίψη των μπουκαλιών προκάλεσε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα, παίρνοντας τους πυροσβεστήρες και επιχειρώντας να σβήσουν τις φλόγες, προτού η φωτιά επεκταθεί σε μεγαλύτερο μέρος του χώρου.

Μετά την επίθεση, οι δύο άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν από την περιοχή. Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από το σημείο και εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

«Δύο παλικάρια πετάξανε αυτά. Μόνο αυτά είδαμε. Και δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε άνθρωποι ήσυχοι. Τώρα το ανοίξαμε για ένα κομμάτι ψωμί, αλλά πού να ξέρω εγώ και ο αδερφός μου ποιος δεν μας αγαπάει;», δήλωσε η αδερφή του ιδιοκτήτη.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση και να εντοπίσουν τους δύο δράστες.