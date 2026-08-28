Ροδόπη: «Την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, την παρακολουθούσε», λέει η ξαδέρφη της 44χρονης

 Οι καταθέσεις των παιδιών θα «φωτίσουν» τον εφιάλτη που ζούσε

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ροδόπη: «Την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, την παρακολουθούσε», λέει η ξαδέρφη της 44χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο θάνατος της 44χρονης στη Ροδόπη προκλήθηκε από βαθύ τραύμα στην αριστερή κλείδα, πιθανότατα με κουζινομάχαιρο μήκους 20 εκατοστών, που οδήγησε σε γρήγορη αιμορραγία και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Στο σώμα της γυναίκας βρέθηκαν εκδορές και μώλωπες, που πιθανώς προέκυψαν από πάλη πριν την επίθεση.
  • Συγγενείς κατήγγειλαν χρόνια κακοποίηση της 44χρονης από τον σύζυγό της, περιλαμβάνοντας απειλές, σωματική και σεξουαλική βία, καθώς και οικονομικό έλεγχο.
  • Η γυναίκα φέρεται να είχε περιορισμένη επικοινωνία με συγγενείς και φίλους και να παρακολουθούνταν συστηματικά από τον σύζυγό της.
  • Οι καταθέσεις των δύο παιδιών της οικογένειας, που λαμβάνονται παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων, θεωρούνται κρίσιμες για την διαλεύκανση της υπόθεσης.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 44χρονης στη Ροδόπη, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά, ύστερα από βαθύ τραύμα στην περιοχή της αριστερής κλείδας. Το τραύμα φέρεται να προκλήθηκε από κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρή βλάβη σε ζωτικά αγγεία, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη αιμορραγία, η οποία τελικά οδήγησε στον θάνατό της.

Παράλληλα, στο σώμα της 44χρονης εντοπίστηκαν εκδορές και μώλωπες. Τα συγκεκριμένα ευρήματα εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέονται με πάλη που προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης.

Καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση

Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες συγγενών της 44χρονης κάνουν λόγο για περιστατικά κακοποίησης που, όπως υποστηρίζουν, είχαν σημειωθεί επί σειρά ετών.

Η ξαδέρφη της γυναίκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, περιέγραψε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, κυριαρχούσαν ο φόβος και ο έλεγχος. Όπως ανέφερε, ο σύζυγος της 44χρονης φέρεται να την απειλούσε επανειλημμένα.

Η ίδια υποστήριξε ότι η γυναίκα φοβόταν ιδιαίτερα για τα παιδιά της, καθώς φέρεται να είχε δεχθεί απειλές από τον σύζυγό της σε περίπτωση που αποφάσιζε να τον εγκαταλείψει.

«Της έλεγε ότι θα τη σκοτώσει, ότι αν φύγει από εκείνον θα είναι ήδη πεθαμένη. Για αυτό φοβόταν πολύ για τα παιδιά», ανέφερε.

«Ήταν ένας άρρωστος – εμμονικός τύπος που την παρακολουθούσε παντού. Ζήλευε ακόμη και τα μέλη της οικογένειάς της και δεν της επέτρεπε να έχει επαφή με κανέναν».

Όπως ανέφερε ακόμη η ξαδέρφη της, η 44χρονη φέρεται να περίμενε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ελληνικών ταυτοτήτων στα παιδιά της, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να φύγει μαζί τους από το σπίτι.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, συγγενείς της προσπαθούσαν να τη βοηθούν οικονομικά, καθώς υποστηρίζεται ότι ο σύζυγός της την άφηνε χωρίς χρήματα και είχε προχωρήσει στην πώληση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν στο όνομά της.

Οι καταγγελίες αναφέρουν επίσης ότι οι απειλές φέρεται να αφορούσαν όχι μόνο την ίδια, αλλά και τα παιδιά της, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Δεν της επέτρεπε να επικοινωνεί με κανέναν»

Η ξαδέρφη της 44χρονης έκανε λόγο και για έντονο έλεγχο στην καθημερινότητά της, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της περιόριζε σημαντικά την επικοινωνία της με συγγενείς και φίλους.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η γυναίκα φέρεται να παρακολουθούνταν συστηματικά και να μην είχε την ελευθερία να διατηρεί επαφές με το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Παράλληλα, η συγγενής της κατήγγειλε περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως ανέφερε, η 44χρονη φέρεται να είχε αποθηκεύσει στο κινητό της φωτογραφίες από τραυματισμούς που είχε υποστεί στο παρελθόν.

Κατά την ίδια μαρτυρία, σε ορισμένους καβγάδες ο σύζυγός της φέρεται να της έσπαγε το κινητό τηλέφωνο, με αποτέλεσμα οι συγγενείς της να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Στο επίκεντρο της έρευνας οι καταθέσεις των παιδιών

Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να έχουν και οι καταθέσεις των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας.

Με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων, τα παιδιά αναμένεται να μιλήσουν στις Αρχές για όσα φέρεται να είδαν και να άκουσαν την ημέρα της δολοφονίας, αλλά και για όσα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχαν βιώσει στο οικογενειακό περιβάλλον τα προηγούμενα χρόνια.

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