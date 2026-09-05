Ανακοίνωση ΓΕΑ για τη συντριβή του αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα

Snapshot Στην Τανάγρα συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου ένα F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026.

Τα δύο μέλη του πληρώματος, Επισμηναγός Ι.Μ. και Σμηναγός Δ.Π., σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Η συντριβή συνέβη 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης κατά τη διάρκεια πτητικού προγράμματος της 338 Μοίρας.

Αιτία του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί και διερευνάται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο σημείο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά και κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, όταν F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια του «Athens Flying Week 2026», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η συντριβή σημειώθηκε στις 14:55, όταν το αεροσκάφος της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Νεκροί είναι ο Επισμηναγός (Ι) Ι.Μ. και ο Σμηναγός (Ι) Δ.Π., οι οποίοι επέβαιναν στο F-4E Phantom II.

Η ανακοίνωση της ΓΕΑ

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι)Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π., αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Η συντριβή σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η φετινή Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, με τη συμμετοχή ελληνικών και ξένων αεροσκαφών και ομάδων.

Το F-4 εκτελούσε πτητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο αεροπορικής επίδειξης, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, κατέπεσε στην περιοχή νοτιοανατολικά της αεροπορικής βάσης.

Η συντριβή προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο πένθος για τις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom 2.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε μήνυμά του, ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο χειριστών, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους αλλά και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία.

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα.

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