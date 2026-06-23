Oryzias latipes: Το ψάρι - πρωταθλητής από την Ιαπωνία που κάνει σεξ 27 φορές την ημέρα

Οι θηλυκές medaka απελευθερώνουν τα αυγά τους στο νερό μόνο μία φορά την ημέρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Oryzias latipes: Το ψάρι - πρωταθλητής από την Ιαπωνία που κάνει σεξ 27 φορές την ημέρα
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  • Τα αρσενικά ψάρια medaka (Oryzias latipes) μπορούν να ζευγαρώσουν έως και 27 φορές την ημέρα, αλλά η παραγωγή σπέρματος μειώνεται σημαντικά μετά τις πρώτες συνευρέσεις.
  • Η ποσότητα σπέρματος πέφτει στο 50% μετά τις τρεις πρώτες προσπάθειες και μπορεί να μειωθεί έως 0,5%
  • 6,3% στις τελευταίες της ημέρας.
  • Η μείωση του σπέρματος οδηγεί σε πτώση των ποσοστών γονιμοποίησης των αυγών μετά τα πρώτα 10 ζευγαρώματα.
  • Οι θηλυκές medaka απελευθερώνουν τα αυγά τους μόνο μία φορά την ημέρα, γεγονός που δημιουργεί σεξουαλική σύγκρουση με τα αρσενικά που έχουν εξαντληθεί από προηγούμενες συνευρέσεις.
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Μια αναπάντεχη ανακάλυψη για τα όρια της σεξουαλικής αντοχής στον κόσμο του βυθού ήλθε στο φως από την επιστημονική κοινότητα της Ιαπωνίας. Το παράξενο ψάρι medaka, γνωστό και με την επιστημονική ονομασία Oryzias latipes, μπορεί να ζευγαρώσει κατά μέσο όρο 19 φορές την ημέρα. Κι όμως, ορισμένα αρσενικά καταφέρνουν να φτάσουν έως και τις 27 συνευρέσεις μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science. Η υπερβολική αυτή δραστηριότητα όμως κρύβει ένα σοβαρό τίμημα για την αναπαραγωγική επιτυχία του είδους, καθώς η παραγωγή σπέρματος απαιτεί τεράστια αποθέματα ενέργειας.

Η δραματική μείωση του σπέρματος

Όπως ανακοινώθηκε από τους ερευνητές, η ποσότητα του σπέρματος που απελευθερώνεται στο νερό μειώνεται δραματικά με κάθε επόμενο ζευγάρωμα. Μετά τις πρώτες τρεις αναπαραγωγικές προσπάθειες, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων πέφτει στο 50% της αρχικής ποσότητας.

Ως εκ τούτου, στις τελευταίες προσπάθειες της ημέρας το ποσοστό αυτό αγγίζει το απογοητευτικό 0,5% έως 6,3%. Σύμφωνα με τον Yuki Kondo, ερευνητή του Πανεπιστημίου Osaka Metropolitan της Ιαπωνίας, η μέτρηση αυτή έγινε εφικτή χάρη σε μια νέα ακριβή μέθοδο που ανέπτυξε η ομάδα του. Το αποτέλεσμα αυτής της σταδιακής εξάντλησης είναι ότι τα ποσοστά γονιμοποίησης των αυγών πέφτουν κατακόρυφα μετά τα πρώτα 10 ζευγαρώματα.

Η σεξουαλική σύγκρουση των δύο φύλων

Αυτή η βιολογική ιδιαιτερότητα δημιουργεί μια έντονη εξελικτική κόντρα ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι θηλυκές medaka απελευθερώνουν τα αυγά τους στο νερό μόνο μία φορά την ημέρα. Αν επιλέξουν να ζευγαρώσουν με ένα αρσενικό ψάρι medaka που έχει ήδη εξαντληθεί από προηγούμενες συνευρέσεις, ουσιαστικά χάνουν τη μοναδική τους ευκαιρία για αναπαραγωγή.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα θηλυκά δεν μειώνουν τον αριθμό των αυγών τους ως στρατηγική άμυνας. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση που η επιστήμη ονομάζει σεξουαλική σύγκρουση. Ο Satoshi Awata, καθηγητής βιολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, δήλωσε ότι η έρευνα προσφέρει σημαντικές γνώσεις για τη σχέση ανάμεσα στο κόστη παραγωγής γαμετών και τη σεξουαλική επιλογή, ρίχνοντας φως σε συμπεριφορές που μέχρι τώρα παρέμεναν μυστήριο.

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