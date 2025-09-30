Συναγερμός στη Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς - Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Όχθη την Τρίτη (30/09), όταν ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με το αυτοκίνητό του κατά πεζών στη διασταύρωση αλ-Χάντερ, στη Δυτική Όχθη, νότια της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης Magen David Adom (MDA).

Σύμφωνα με την υπηρεσία δύο αγόρια 15 και 16 ετών τραυματίστηκαν από την επίθεση, με ένα εκ των δύο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης εξουδετερώθηκε από ένοπλο πολίτη, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ πριν την επίθεση επιχείρησε να μαχαιρώσει πολίτες. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφηκαν άνδρες με πολιτικά ρούχα να σημαδεύουν με όπλα ένα άτομο που βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος δίπλα σε ένα όχημα.

Surveillance camera footage shows the car-ramming attack at the al-Khader Junction in the West Bank earlier today.



Two Israeli teens were wounded, one seriously, and the Palestinian terrorist was shot dead by a passing off-duty reservist officer. pic.twitter.com/NTyeKkX2e4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2025

