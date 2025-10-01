Το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο σερβιρίστηκε στο Ντουμπάι και μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες

Το Roasters , μία πολυτελής καφετέρια με τέσσερα υποκαταστήματα στο Ντουμπάι και 11 υποκαταστήματα σε όλα τα ΗΑΕ, είναι ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ.

