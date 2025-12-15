ΗΠΑ: Σύλληψη για σχέδιο βομβιστικής επίθεσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Καλιφόρνια

Στη σύλληψη τεσσάρων φερόμενων μελών μιας εξτρεμιστικής ομάδας που είναι ύποπτοι για το σχεδιασμό συντονισμένων βομβιστικών επιθέσεων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Νότια Καλιφόρνια, προχώρησαν οι ομοσπονδιακές αρχές των Η.Π.Α.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων AP, οι ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στο Lucerne Valley, μια έρημη πόλη ανατολικά του Λος Άντζελες, όπου ετοιμάζονταν να στείλουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς πριν από τις προγραμματισμένες βομβιστικές επιθέσεις, όπως αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε το Σάββατο στις αρχές. Είναι μέλη φιλοπαλαιστινιακής ομάδας που ονομάζεται Turtle Island Liberation Front, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Κάθε μέλος της αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνωμοσία και κατοχή καταστροφικού μηχανισμού, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η ομάδα φέρεται να σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων σε πολλαπλούς στόχους στην Καλιφόρνια, ξεκινώντας από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και επίσης σχεδίαζε να στοχεύσει πράκτορες και οχήματα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, όπως δήλωσε η γενική εισαγγελέας Pam Bondi στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό αυτό γνωστοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία.

