Βρυξέλλες: Κατηγορούν τη Meta ότι επιτρέπει σε ανήλικους να έχουν πρόσβαση σε Instagram - Facebook

Τι περιλαμβάνεται στην έρευνα της Κομισιόν για την Meta, η οποία είναι αντιμέτωπη με βαρύ πρόστιμο

Βρυξέλλες: Κατηγορούν τη Meta ότι επιτρέπει σε ανήλικους να έχουν πρόσβαση σε Instagram - Facebook
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τη Meta για παραβίαση του κανονισμού DSA, επιτρέποντας σε ανηλίκους κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε Instagram και Facebook.
  • Η Meta δεν εφαρμόζει αποτελεσματικούς ελέγχους για την ηλικία των χρηστών, επιτρέποντας σε νεαρούς χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς χωρίς επαλήθευση.
  • Περίπου 10% έως 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες Instagram και Facebook, εκτεθειμένα σε πιθανούς κινδύνους.
  • Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Meta δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για να προστατεύσει τους ανηλίκους από ακατάλληλο ή επικίνδυνο περιεχόμενο.
  • Αν η Meta δεν διορθώσει τις παραβάσεις, κινδυνεύει με πρόστιμο έως 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της.
Οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν σήμερα τον αμερικανικό όμιλο Meta ότι έχει παραβιάσει τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) επιτρέποντας σε πολυάριθμους ανηλίκους κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης Instagram και Facebook, εκθέτοντάς τους έτσι σε πολλαπλούς κινδύνους.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται στα προκαταρκτικά συμπεράσματα έρευνας που άρχισε πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Meta.

Ο αμερικανικός όμιλος θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και να προτείνει μέτρα για να διορθώσει αυτά που του καταλογίζονται. Όμως αν η Επιτροπή δεν μείνει ικανοποιημένη, μπορεί να επιβληθεί στον Meta βαρύ πρόστιμο, έως το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του.

«Παρά τις γενικές προϋποθέσεις που θέτει ο ίδιος ο Meta, οι οποίες καθορίζουν στα 13 χρόνια την ελάχιστη ηλικία για ασφαλή πρόσβαση στο Instagram και το Facebook, τα μέτρα που εφαρμόζονται από την επιχείρηση για να κάνει σεβαστούς αυτούς τους περιορισμούς δεν φαίνονται αποτελεσματικά», εξήγησε η Κομισιόν.

Το 10% ως 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών έχει πρόσβαση

Αυτό αρχίζει από τη δημιουργία λογαριασμού, για την οποία οι δύο πλατφόρμες αρκούνται να ζητούν από τους χρήστες την ηλικία τους «χωρίς να υπάρχει κανένας αποτελεσματικός έλεγχος για να εξακριβωθεί η ακρίβεια της ημερομηνίας γέννησης που δηλώνεται».

Οι Βρυξέλλες κατηγορούν επίσης την Meta ότι εφαρμόζει ένα «αναποτελεσματικό» σύστημα για να επισημαίνει τους υπερβολικά νεαρούς χρήστες, χωρίς να ακολουθούν συνέπειες, καθώς αυτοί οι τελευταίοι μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Facebook ή το Instagram «χωρίς κανένα είδος ελέγχου».

Έτσι ο Meta δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του να αξιολογεί και να μειώνει τους κινδύνους για τους ανηλίκους, οι οποίες του επιβάλλονται από τον ευρωπαϊκό νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον DSA.

Η Επιτροπή επικαλείται έτσι «ένα μεγάλο όγκο αποδείξεων που προέρχονται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν ότι περίπου 10% ως 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών έχουν πρόσβαση στο Instagram και/ή στο Facebook».

Έτσι «ο Meta φαίνεται ότι έχει αγνοήσει ευρέως γνωστές επιστημονικές αποδείξεις που δείχνουν ότι οι πιο νέοι είναι περισσότερο ευαλωτοι στις εν δυνάμει βλάβες που προκαλούνται από υπηρεσίες όπως το Facebook και το Instagram».

Αυτό περιλαμβάνει την έκθεση σε ακατάλληλα ή επικίνδυνα περιεχόμενα.

Ενώ ο ίδιος ο Meta λέει ότι οι υπηρεσίες του απευθύνονται στους άνω των 13 ετών, «τα προκαταρκτικά συμπεράσματά μας δείχνουν ότι το Instagram και το Facebook κάνουν πολύ λίγα για να εμποδίσουν τα παιδιά κάτω από την ηλικία αυτή» να έχουν πρόσβαση, υπογραμμίζει η Χένα Βίρκουνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία.

