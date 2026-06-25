Σύγκρουση τρένων στη δυτική Πολωνία – Τραυματίστηκαν δύο άτομα
Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα - 16 ομάδες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος
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Εμπορευματική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με επιβατικό τρένο στη δυτική Πολωνία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπιαλοσλίβιε, στην κομητεία Πίλα, όπως ανέφερε η περιφερειακή πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο TVP Poznan.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 16 πυροσβεστικές/διασωστικές ομάδες, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή έχει ανασταλεί, ενώ οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής γνωστοποιήσει τα αίτια της σύγκρουσης.
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