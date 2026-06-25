Σύγκρουση τρένων στη δυτική Πολωνία – Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Εμπορευματική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με επιβατικό τρένο στη δυτική Πολωνία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπιαλοσλίβιε, στην κομητεία Πίλα, όπως ανέφερε η περιφερειακή πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο TVP Poznan.

A passenger train collided with a freight train in Białośliwie near Piła, Poland, a short while ago.



Carriages were overturned in the crash, and casualties have been reported. pic.twitter.com/32LEQsFHdm

— Tabz (@TabzLIVE) June 25, 2026



Στο σημείο έχουν σπεύσει 16 πυροσβεστικές/διασωστικές ομάδες, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή έχει ανασταλεί, ενώ οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής γνωστοποιήσει τα αίτια της σύγκρουσης.

Trains have collided in Białośliwie near Piła, Poland, including an InterCity train. Carriages have overturned pic.twitter.com/EvvCSkGRL0

— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 25, 2026



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