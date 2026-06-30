Φοιτητής στην Νιγηρία έφτιαξε 12μετρο ελικόπτερο από παλιοσίδερα στην αυλή του

Ένας 24χρονος φοιτητής Φυσικής από τη Νιγηρία κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα ολόκληρου του κόσμου όταν κατασκεύασε μόνος του ένα ελικόπτερο μήκους 12 μέτρων χρησιμοποιώντας παλιά εξαρτήματα από αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ακόμη και κομμάτια ενός Boeing 747 που είχε συντριβεί χρόνια νωρίτερα. Και το πιο εντυπωσιακό; Το αυτοσχέδιο αεροσκάφος κατάφερε να απογειωθεί.

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