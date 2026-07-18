Τρεις νεκροί από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν - Απάντησε με επιθέσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν τη στρατιωτική βάση Αλ Ουντίρι και τη βάση Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και την αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση μέσω Telegram.

Ταυτόχρονα οι αρχές της επαρχίας Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Αξιωματούχος της επαρχίας ανακοίνωσε ότι «τρεις άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας επιθέσεων του εχθρού σε ορισμένους τομείς της επαρχίας Ορμουζγκάν το πρωί», ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram.

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