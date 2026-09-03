Η Volkswagen προχωρά το σχέδιο αναδιάρθρωσης: Θα περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας

Snapshot Η Volkswagen θα μειώσει το προσωπικό της παγκοσμίως κατά 50.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του «Σχεδίου Μέλλοντος 2030».

Τέσσερα γερμανικά εργοστάσια (Emden, Zwickau, Hanover, Neckarsulm) βρίσκονται σε αβεβαιότητα όσον αφορά την κατανομή παραγωγής μεταξύ 2031 και 2034.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εγκρίνει την αναδιάρθρωση για να επιτύχει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας μακροπρόθεσμα.

Η συνδικαλιστική οργάνωση IG Metall υποστηρίζει τη συμφωνία και τονίζει την αποτροπή κλεισίματος εργοστασίων και την παραμονή των υφιστάμενων δομών συνδιοίκησης.

Η διοίκηση παραμένει υπεύθυνη για την εξεύρεση συγκεκριμένων και βιώσιμων λύσεων για κάθε εργοστάσιο. Snapshot powered by AI

Η Volkswagen εξέπληξε τους πάντες με μια γρήγορη συμφωνία αυτή την Πέμπτη για να προχωρήσει στην αναδιάρθρωσή της με το «Σχέδιο Μέλλοντος 2030». Το Εποπτικό Συμβούλιο του ομίλου ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα, το οποίο συνεπάγεται την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας και αφήνει αβέβαιο το μέλλον τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναδιάρθρωση της παγκόσμιας δυναμικότητας του ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος μετασχηματισμού της Volkswagen.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ένα σχέδιο 12 σημείων. Αυτό το σχέδιο κυμαίνεται από την ενίσχυση της οικονομικής βάσης, με πρόβλεψη εννέα εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, έως τη δημιουργία «μιας ανταγωνιστικής δομής παραγωγής».

Σε αβεβαιότητα τέσσερα εργοστάσια του ομίλου στη Γερμανία

Στο δελτίο τύπου της αυτοκινητοβιομηχανίας αναφέρεται ότι με τη συμφωνία, «το Εποπτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η παραγωγική ικανότητα του Ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη υπερβαίνει επί του παρόντος τη ζήτηση κατά περισσότερες από 500.000 μονάδες» και ότι, προς το παρόν, «δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί μια ανταγωνιστική κατανομή παραγωγής για τα εργοστάσια Emden, Zwickau, Hanover και Neckarsulm σε στάδια μεταξύ 2031 και 2034. Παράλληλα, και επιπλέον, αξιολογούνται εναλλακτικές χρήσεις για αυτά τα εργοστάσια».

Ο Όμιλος Volkswagen δήλωσε ότι αυτό το σχέδιο «επιτρέπει στον Όμιλο Volkswagen να θέσει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη βιώσιμη λειτουργία» και «θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση του Ομίλου Volkswagen, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική και σε καλύτερη θέση για το μέλλον».

Η διοίκηση και το εποπτικό συμβούλιο θεωρούν την εφαρμογή του «Future Plan 2030» απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση και τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Volkswagen.

Η συνδικαλιστική οργάνωση IG Metall και το συμβούλιο εργαζομένων του ομίλου χαιρέτισαν καταρχάς τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι με αυτήν αποφεύχθηκε μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Τόνισαν ότι πλέον η διοίκηση της Volkswagen καλείται να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την IG Metall, εγκαταλείφθηκε το σχέδιο απόσχισης της βασικής μάρκας Volkswagen Pkw και του τομέα εξαρτημάτων της VW. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζει το συνδικάτο, αποτράπηκε και μια επίθεση στις υφιστάμενες δομές συνδιοίκησης των εργαζομένων.

Η IG Metall επισημαίνει επίσης ότι κανένα εργοστάσιο δεν εγκαταλείπεται και ότι, παρά τις προηγούμενες σχετικές αναφορές σε μέσα ενημέρωσης, δεν έχει αποφασιστεί το κλείσιμο καμίας μονάδας.

«Αντίθετα, τώρα πρέπει να διαμορφωθούν συγκεκριμένες λύσεις για κάθε εγκατάσταση», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση παραμένει υπεύθυνη για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για το σύνολο των εργοστασίων.

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