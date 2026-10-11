Ουκρανία: Βίντεο δείχνει πεζό να τραυματίζεται από drone

Snapshot Βίντεο καταγράφει άνδρα να τραυματίζεται από θραύσματα ρωσικού drone στον δρόμο.

Ο άνδρας πέφτει στο έδαφος μπροστά στα μάτια περαστικών.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει διευκρινιστεί.

Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι ρωσικά drones στοχεύουν αμάχους σε πόλεις. Snapshot powered by AI

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που τα θραύσματα ενός ρωσικού drone χτυπούν έναν άνδρα μέσα σε δρόμο στην Ουκρανία.

Στο βίντεο που δημοσιεύουν ουκρανικά ΜΜΕ φαίνεται ο άνδρας μαζί με δύο ακόμη άτομα να κοιτούν προς τον ουρανό προφανώς το drone. Δευτερόλεπτα μετά ένα θραύσμα τον χτυπάει και πέφτει στο έδαφος.

Τότε όλοι σπεύδουν να βρουν καταφύγιο και ο άνδρας παλεύει να σηκωθεί τραυματισμένος για να σώσει τη ζωή του. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Η ουκρανική πλευρά έχει καταγγείλει δημόσια ότι τα ρωσικά drones βάζουν στο στόχαστρο αμάχους μέσα σε πόλεις.

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