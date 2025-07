Kylie Jenner: Ο ξέφρενος χορός με την κόρη της στην πολυτελή θαλαμηγό - Το δείπνο στην Κεφαλονιά

Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι η Kylie Jenner για να απολαύσει τον ήλιο και την θάλασσα. Η επιχειρηματίας και influencer απολαμβάνει τις διακοπές της στο Ιόνιο.

Συνοδευόμενη από την Ελληνίδα φίλη της Αναστασία Καρανικολάου γευμάτισε σε γνωστά εστιατόρια της περιοχής του Φισκάρδου, περιπλανήθηκε στα σοκάκια του νησιού, χαιρετούσε ευδιάθετη τον κόσμο που την αναγνώριζε και δεν δίστασε να βγάλει φωτογραφίες με τους επιχειρηματίες του τόπου.

Σημειώνεται πως η οικογένεια Kardashian αγαπά πολύ την χώρα μας και κάθε χρόνο κάνει απόβαση στα ελληνικά νησιά.

Η Kylie Jenner μάλιστα είχε επισκεφθεί και πέρυσι την Ελλάδα επιλέγοντας έναν πιο εναλλακτικό προορισμό, την Μονεμβασία.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στα Social Media η Kylie Jenner, απεικονίζεται μαζί με την κόρη της, Stormi, να χορεύουν στους ρυθμούς του τραγουδιού «Heaven Must Be Missing an Angel».

