Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

Πρόσωπα με μεγάλη πορεία στον κόσμο της τηλεόρασης και των media βρίσκονται στα πάνελ εκπομπών

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η πορεία τους και οι σταθμοί στην καριέρα τους δεν χωρούν σε λίγες αράδες. Η εμπειρία τους αποτελεί το μεγάλο τους όπλο, όπως και ο λόγος, η κριτική τους άποψη, που απέκτησαν στο πέρασμα των ετών όπου «ψήνονταν» στον κόσμο των media. Πρόσωπα που «έχτισαν» είτε αυτό που αποκαλούμε σήμερα ψυχαγωγία στην τηλεόραση, είτε δημιούργησαν τις «δικές τους σχολές», επιστρέφουν στη μικρή οθόνη στα πάνελ εκπομπών.

Ο δρόμος θα έλεγε κάποιος πως άνοιξε από τον Ανδρέα Μικρούτσικο και συνεχίστηκε πέρυσι με τον Μίλτο Μακρίδη. Φέτος, εκτός του πρώτου που συνεχίζει στο team της Φαίης Σκορδά στο MEGA, βλέπουμε τη μοναδική Δάφνη Μπόκοτα στη «Super Κατερίνα» του ALPHA. Η γυναίκα που έχει συνδέσει τη φωνή της και την τηλεοπτική της ύπαρξη με τις θρυλικές εποχές της Eurovision και τα «Παιχνίδια χωρίς σύνορα», έκανε come back -μετά από περίπου δύο δεκαετίες- για να διδάξει ότι στον αέρα των πρωινών εκπομπών μπορούμε να λέμε αυτό που πιστεύουμε, πάντα όμως με ευγένεια και επιχειρήματα. Η έλευσή της στο πρωινό του ALPHA ανέβασε σίγουρα τις μετοχές του μαγκαζίνο και η συνέχεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

«Είμαι ενθουσιασμένη. Ήταν μια μεγάλη απόφαση. Λείπω πολλά χρόνια από την τηλεόραση, αλλά μου έλειψε πάρα πολύ. Πλέον είμαι αλλιώτικη, είμαι διαφορετική. Έχω πάρει όλα τα μαθήματα που θα μπορούσα να έχω πάρει. Είμαι πιο άνετη και είμαι πολύ έτοιμη να το κάνω αυτό που θα κάνω φέτος», δήλωσε πρόσφατα για την απόφασή της να επιστρέψει.

«Ραντεβού το ΣΚ» θα λέει από το Σάββατο η Αλεξάνδρα Τσόλκα. Η δημοσιογράφος-μέντορας πολλών ατόμων της νέας γενιάς, με πένα και γραφή που έχει αφήσει ιστορία στον Τύπο [ποιος δεν θυμάται τα κείμενά της στο Down Town], θα βρίσκεται στην ομάδα της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο OPEN. Με ισχυρή άποψη, γνώστης της τηλεόρασης και του ρεπορτάζ που γίνεται πίσω από τις κάμερες, θα είναι σίγουρα υπερδύναμη στη φαρέτρα των παρουσιαστών.

«Έχουν αλλάξει τα πρόσωπα και η εποχή. Εμείς αργούμε να κάνουμε τόπο για τους νεότερους. Βλέπεις ότι θρηνούμε για τον Παπαδάκη, μα κουράστηκε ο άνθρωπος. Θέλει να σταματήσει και ο ίδιος, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Όλα πια είναι διαδίκτυο. Στην Αμερική δεν τσακώνονται στον τηλεοπτικό αέρα οι παρουσιαστές. Μου φαίνεται γραφικό, διασκεδάζω. Εγώ δεν τα έκανα αυτά, ήμουν πιο ντάμα… πιο σοβαρή», είπε σε συνέντευξή της πριν από κάποιους μήνες.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επιστρέφει και οι συστάσεις είναι περιττές. Ο πάλαι πότε ισχυρός άνδρας των media, ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το lifestyle και άνοιξε δρόμους, με τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και τα κείμενα που μας ταξίδευαν σε άλλους κόσμους, δοκίμασε με επιτυχία τις δυνάμεις τους στην παρουσίαση κατά το παρελθόν. Τώρα, θα βρεθεί στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη για να «κάνει πάταγο», στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Είχα αρνηθεί πολλές φορές (σ.σ. τηλεοπτικές προτάσεις) τα τελευταία χρόνια γιατί δεν ήμουν σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να θέλω να βγω στο “γυαλί”. Δεν ήθελα. Ξαφνικά, εδώ και ένα εξάμηνο ξαναβρήκα τη χαμένη αισιοδοξία, με αφορμή κάποια podcast. Κατά καιρούς, έχω κάνει τα πάντα, έβγαλα δίσκους, βιβλία μαγειρικής, έχω παίξει σε σίριαλ. Οπότε, αποφάσισα αυτή τη φορά να επιστρέψω και εύχομαι να μην το μετανιώσω», εξομολογήθηκε πρόσφατα. «Παλιότερα, η τηλεόραση ήταν καλύτερη. Πλέον υπάρχουν πράγματα, τα οποία τα βαριέμαι. Παλιά είχες να κάνεις με τη Βίσση, τη Βανδή. Τώρα το να ασχοληθώ με έναν πρώην παίκτη ριάλιτι, αν παντρεύτηκε και χώρισε, το έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια», δήλωσε επίσης δίνοντάς μας να καταλάβουμε ότι έρχεται με «άγριες διαθέσεις» για να πει τα πράγματα ως έχουν!

