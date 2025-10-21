Η Kardashian του σερφ ούρησε σε λίμνη με κροκόδειλους και κατηγορείται για βεβήλωση
Η Αυστραλιανή σέρφερ Έλι-Τζιν Κόφι έλαβε μια χιονοστιβάδα απειλών μετά από ψευδή αναφορά ότι μία «Αμερικανίδα τουρίστρια αφόδευσε από μια βάρκα στη λίμνη Ουνταϊπούρ»
Η Έλι-Τζιν Κόφι, μια 30χρονη Αυστραλή σέρφερ, γνωστή ως μία από τις Καρντάσιαν του σερφ, δέχθηκε απειλές θανάτου αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ουρεί από το πλάι ενός σκάφους σε μια λίμνη, ενώ ένας κροκόδειλος παραμονεύει εκεί κοντά.
