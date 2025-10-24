Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Από το Παρίσι στο Μιλάνο - Το νέο ταξίδι στο εξωτερικό με την αδερφή της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αγαπά τα ταξίδια και όποτε της το επιτρέπουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις αξιοποιεί τον ελέυθερο χρόνο της για εξορμήσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Την προηγούμενη εβδομάδα η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε στο Παρίσι, ενημερώνοντας τους ακολούθους της, μέσω story της στο Instagram ότι ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Μετά την «Πόλη του Φωτός» σειρά είχε η «Πρωτεύουσα της Μόδας». Από την Πέμπτη (23/10) η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται στο Μιλάνο με την αδερφή της, Μαριλένα, η οποία ζει μόνιμα στη Μύκονο με την οικογένειά της.

Οι δυο αδελφές είναι πολύ δεμένες μεταξύ τους και αποφάσισαν να κάνουν ένα κοινό ταξίδι μαζί για να απολαύσουν κοινό ποιοτικό χρόνο, κάνοντας βόλτες στην μητρόπολη της μόδας στην Ιταλία.

