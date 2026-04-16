Τζόσουα Τζάκσον - Κέιτι Χολμς: Το reunion στο κόκκινο χαλί που «γύρισε» τον χρόνο πίσω

Οι δύο πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν σε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον στο κόκκινο χαλί

  • Οι Τζόσουα Τζάκσον και Κέιτι Χολμς έκαναν επανένωση στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας ντοκιμαντέρ «Brunello: The Gracious Visionary» στη Νέα Υόρκη.
  • Η φιλία τους διατηρείται από τη δεκαετία του ’90, παρά το τέλος της σειράς «Dawson’s Creek» το 2003, με πρόσφατη συνεργασία στην ταινία «Happy Hours» του 2025.
  • Ο Τζάκσον επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας τους και την εξερεύνηση των φάσεων μιας ερωτικής σχέσης μέσω της ταινίας.
  • Η επανένωση ακολούθησε μια συγκινητική εκδήλωση προς τιμήν του James Van Der Beek, ο οποίος απεβίωσε το 2026 από καρκίνο του παχέος εντέρου.
  • Ο Τζάκσον χαρακτήρισε τον Van Der Beek ως έναν άνθρωπο με πίστη, δύναμη και αφοσίωση στην οικογένειά του.
Μία επανένωση που χάρισε νοσταλγία στο κοινό πραγματοποίησαν οι Τζόσουα Τζάκσον και Κέιτι Χολμς στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Brunello: The Gracious Visionary», που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου στη Νέα Υόρκη.

Οι εμβληματικοί πρωταγωνιστές της σειράς «Dawson’s Creek» έκαναν reunion στο κόκκινο χαλί, φέρνοντας ξανά στη μνήμη τους αγαπημένους χαρακτήρες Pacey Witter και Joey Potter, που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί, πιασμένοι αγκαζέ, στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ, τραβώντας τα βλέμματα και ξυπνώντας έντονα συναισθήματα στους θαυμαστές τους.

Μια φιλία που άντεξε στον χρόνο

Η κοινή τους παρουσία θύμισε μνήμες από τη δεκαετία του ’90, όταν οι δυο τους όχι μόνο πρωταγωνιστούσαν στη δημοφιλή σειρά, αλλά είχαν και μια σύντομη ερωτική σχέση. Παρά το πέρασμα των χρόνων και το τέλος της σειράς το 2003, οι δύο ηθοποιοί διατήρησαν στενή φιλία.

Χολμς - Τσάκσον - Dawson’s Creek

Οι Κέιτι Χολμς και Τζόσουα Τζάκσον ως Joey Potter και Pacey Witter στη σειρά Dawson’s Creek, ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά ζευγάρια των ’90s

Μάλιστα, το 2025 συνεργάστηκαν ξανά στη νέα ταινία της Χόλμες με τίτλο «Happy Hours», η οποία αποτελεί μέρος μιας κινηματογραφικής τριλογίας που η ίδια γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί.

https://www.instagram.com/p/DMYz5WGyWgl/

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή TODAY, ο Τζάκσον μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους: «Η Κέιτι έγραψε μια όμορφη ιστορία για τους δυο μας, που εξερευνά τις τρεις φάσεις μιας ερωτικής σχέσης. Γυρίσαμε το κομμάτι της ερωτικής έλξης και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε και τα υπόλοιπα μέρη».

Όπως πρόσθεσε: «Πέρα από όλα, για μένα ήταν μια ευκαιρία να δουλέψω ξανά με την Κέιτι. Περάσαμε μια πολύ έντονη περίοδο μαζί στη ζωή μας και αν και παραμείναμε φίλοι όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχαμε ξαναβρεθεί μπροστά στην κάμερα. Ήταν μαγικό».

Dawson’s Creek

Σκηνή από το Dawson’s Creek με τους Joey και Pacey, το τηλεοπτικό δίδυμο που άφησε εποχή και σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά

Συγκίνηση για τον James Van Der Beek

Η επανένωση των δύο ηθοποιών έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη συγκινητική στιγμή για το καστ της σειράς. Το 2025, οι Τζάκσον και Χόλμες είχαν συναντηθεί με παλιούς συμπρωταγωνιστές τους, όπως η Michelle Williams και η Busy Philipps, σε εκδήλωση προς τιμήν του James Van Der Beek.

https://www.instagram.com/reel/DUoYA5BCV1Z/

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τότε ότι έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου και τελικά έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2026, σε ηλικία 48 ετών.

Ο Τζόσουα Τζάκσον, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Περάσαμε μια υπέροχη περίοδο μαζί. Ήταν ένας πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος - με πίστη, δύναμη και αξιοπρέπεια απέναντι στο αδύνατο. Ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα παρών για την οικογένειά του».

