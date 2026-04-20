Justin Bieber:Η Billie Eilish έγινε fan girl στη σκηνή του Coachella - Η αντίδραση της Hailey Bieber

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Billie Eilish στη σκηνή του Coachella, αναβιώνουν το act του «One Less Lonely Girl»

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του φετινού Coachella σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε ξανά στη σκηνή για το δεύτερο σαββατοκύριακο εμφανίσεών του - συνεχίζοντας τη «Bieberchella» και χαρίζοντας στο κοινό μια νοσταλγική αλλά και απόλυτα viral στιγμή μαζί με τη Billie Eilish.

Η αναβίωση ενός εμβληματικού στιγμιότυπου

Ο Μπίμπερ επέλεξε να επιστρέψει στις ρίζες του, ερμηνεύοντας το γνωστό του κομμάτι «One Less Lonely Girl». Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει συνδεθεί με μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των συναυλιών του, όπου καλεί μία θαυμάστρια στη σκηνή. Αυτή τη φορά, όμως, η «τυχερή» δεν ήταν μια απλή φαν.

Η Billie Eilish σε ρόλο… θαυμάστριας

Εμφανώς ενθουσιασμένη ανέβηκε στη σκηνή η Billie Eilish, υιοθετώντας πλήρως τον ρόλο της φανατικής θαυμάστριας. Η ίδια συγκινήθηκε έντονα, ενώ ο Μπίμπερ την αγκάλιασε συνεχίζοντας να τραγουδά.

Στο τέλος της ερμηνείας, της είπε χαρακτηριστικά: «Only you, shawty», πριν οι δυο τους αγκαλιαστούν ξανά, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Η κίνηση της Hailey Bieber

Στα βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται πως η Hailey Bieber ήταν εκείνη που ενθάρρυνε την Billie Eilish να ανέβει στη σκηνή, δίνοντάς της την ευκαιρία να ζήσει μια μοναδική εμπειρία δίπλα στον καλλιτέχνη που την ενέπνευσε.

Μια σχέση θαυμασμού που κρατά χρόνια

Η Eilish δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για τον Μπίμπερ, τον οποίο έχει αναφέρει πολλές φορές ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά της πρότυπα. Οι δυο τους έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν, ενώ συνεργάστηκαν και στο remix του τραγουδιού Bad Guy.

Ωστόσο, η εμπειρία αυτή ήταν ξεκάθαρα διαφορετική, με την τραγουδίστρια να ζει - έστω και για λίγα λεπτά - το όνειρο μιας θαυμάστριας πάνω στη σκηνή.

Πλούσιο line-up και λαμπερές παρουσίες

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Μπίμπερ φιλοξένησε και άλλους καλλιτέχνες, όπως οι Big Sean, Sexyy Red και SZA.

Στο πρώτο σαββατοκύριακο του φεστιβάλ είχε ήδη μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι The Kid LAROI, Tems και WizKid.

Ανάμεσα στους διάσημους που παρακολούθησαν το show ήταν οι Κάιλι Τζένερ, Τιμοτέ Σαλαμέ και Jacob Elordi, ενώ η Hailey Bieber βρέθηκε ξανά στο κοινό.

Τα στιγμιότυπα κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, επιβεβαιώνοντας πως, ακόμη και μετά από χρόνια καριέρας, ο Τζάστιν Μπίμπερ ξέρει πώς να δημιουργεί αυθεντικές και αξέχαστες στιγμές στη σκηνή και μάλιστα να κρατάει το κοινό του εγρήγορση.

Ο ίδιος, μάλιστα, φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Coachella, όταν απευθυνόμενος στους χιλιάδες θεατές δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα σας δω όλους σύντομα», προκαλώντας ξέφρενο ενθουσιασμό και ουρλιαχτά από το κοινό, ενισχύοντας τις φήμες για μια νέα, επερχόμενη περιοδεία.

