Ο γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έγινε 18 ετών και είναι ολόιδιος με τον πατέρα του

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι γιορτάζει τα γενέθλια του γιου του, ο οποίος μπήκε και επίσημα στην ενήλικη ζωή.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, ο 56χρονος ηθοποιός τίμησε τον γιο του, Λέβι, με αφορμή τα 18α γενέθλιά του δημοσιεύοντας μια πρόσφατη φωτογραφία τους. Οι δυο τους ποζάρουν μαζί σε μια καταπράσινη περιοχή στο Όστιν του Τέξας, αποδεικνύοντας ότι μπαμπάς και γιος μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό.

Πατέρας και γιος εμφανίζονται με ασορτί πουκάμισα, ενώ κάνουν με τα χέρια τους το χαρακτηριστικό σήμα «Hook ’em Horns», που έγινε γνωστό από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου είχε φοιτήσει ο ΜακΚόναχι.

«18. Αυτό κι αν είναι νούμερο, φιλαράκο. Απόλαυσε και διαχειρίσου τις νέες σου ελευθερίες», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του, κάνοντας tag τον γιο του, Λέβι.

https://www.instagram.com/p/DaflqN5B1Ym/

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