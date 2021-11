Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της HP ενισχύουν τη συμμετοχή των εργαζομένων

Από τον Sumeer Chandra, Global Head and General Manager, Personal Systems Services, HP Inc.

Ποτέ ως τώρα η τεχνολογία δεν είχε τόσο σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των επιχειρήσεων – και ποτέ ως τώρα δεν ήταν τόσο δυναμικός ο ρυθμός των αλλαγών.

Η HP επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των ψηφιακών υπηρεσιών της με στόχο να υποστηρίξει την όλο και πιο έντονη απαίτηση των επιχειρήσεων για μια τεχνολογία πληροφορικής που θα προσαρμόζεται καλύτερα στις αλλαγές, θα προσφέρει ένα σταθερότερο επίπεδο εμπειριών στους τελικούς χρήστες, καθώς και θα αξιοποιεί νέα μοντέλα κατανάλωσης υπηρεσιών που θα είναι πιο κατάλληλα για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προτιμούν να αγοράζουν σήμερα.

Υπηρεσία Διαχείρισης Συνδρομών HP – για αδειοδότηση βασισμένη στο Microsoft cloud

Τα ανώτατα στελέχη στον κλάδο του ΙΤ θεωρούν ότι οι δαπάνες και η χρήση των εφαρμογών SaaS (Software as a Service) αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα των επιχειρήσεων – ωστόσο, για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των συνδρομών και των ανανεώσεών τους, οι περισσότεροι εξακολουθούν να βασίζονται σε πεπαλαιωμένα εσωτερικά εργαλεία και μη αυτοματοποιημένα λογιστικά φύλλα.[i] Κατά συνέπεια, δυσκολεύονται να θυμούνται πότε ανανεώνεται μια συνδρομή ή πόσα δαπανούν για άδειες χρήσης λογισμικού.

Η νέα υπηρεσία διαχείρισης συνδρομών της HP (HP Subscription Management Service), ειδικά σχεδιασμένη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε λογισμικό οι οποίες θα βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες από επαγγελματίες. Η υπηρεσία προσφέρει εύχρηστη διαχείριση των αδειών Microsoft 365, καθώς και του πλήρους καταλόγου συνδρομών Microsoft Cloud. Έχοντας διαθέσιμες αναλυτικές πληροφορίες για το λογισμικό και την τάση χρήσης ανά χρήστη, τμήμα, ή γεωγραφική περιοχή, οι ομάδες ΙΤ μπορούν να αναδιανείμουν ή και να κλιμακώσουν τις συνδρομές τους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Υπάρχουν επίσης πρόσθετες δυνατότητες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις δαπάνες τους και τα διαχειριστικά έξοδα, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ασφάλεια και τη συμμόρφωσή τους. Οι πελάτες της HP μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν τις άδειές τους για να καλύψουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ανάγκες, με απλές επιλογές συνδρομών pay-as-you-go – διασφαλίζοντας ότι το επίπεδο των δαπανών λογισμικού συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Με την υπηρεσία διαχείρισης συνδρομών της HP, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ασφαλείς όπου και αν εργάζονται, μέσω ελέγχων υγείας cloud βελτιστοποιημένων για υβριδικούς χώρους εργασίας.

Η υπηρεσία διαχείρισης συνδρομών της HP αναμένεται να είναι διαθέσιμη στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Χιλή έως το τέλος του 2021. Η υπηρεσία αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Υπηρεσία της ΗΡ για ενεργοποίηση του Windows Autopilot

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε ψηφιακές εμπειρίες και υπηρεσίες βασισμένες στο cloud, πολλές ομάδες ΙΤ επιδιώκουν να απομακρυνθούν από την παραδοσιακή υλοποίηση Windows μέσω δημιουργίας ειδώλου στον υπολογιστή (PC image) και να μεταβούν σε μια πιο σύγχρονη διαμόρφωση συσκευών που θα βασίζεται στο cloud. Οι παραδοσιακές τεχνικές δημιουργίας ειδώλων έχουν μεν πολλές δυνατότητες αλλά είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, καθώς βασίζονται σε ένα μοντέλο επί τόπου παροχής δυνατοτήτων IT το οποίο δεν ανταποκρίνεται πλέον στον σημερινό τρόπο εργασίας, που είναι δυναμικός και κατανεμημένος σε μεγαλύτερο βαθμό.

Στον χώρο του ΙΤ, το Windows Autopilot αυτοματοποιεί τη ρύθμιση μιας νέας συσκευής από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου με ελάχιστο (ή και καθόλου) φυσικό χειρισμό της συσκευής, με αποτέλεσμα να απλοποιείται η όλη διαδικασία. Παράλληλα, η σύγχρονη αυτή προσέγγιση επιτρέπει στους εργαζομένους να ρυθμίζουν τη συσκευή τους όποτε τους εξυπηρετεί, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Τώρα υπάρχει ένας απλούστερος, γρηγορότερος και καλύτερος τρόπος για να ρυθμίσετε νέες συσκευές Windows 10 ή Windows 11, υιοθετώντας μια σύγχρονη προσέγγιση βασισμένη στο cloud μέσω του Windows Autopilot. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας της ΗΡ για ενεργοποίηση του Windows Autopilot (HP Enablement Service for Windows Autopilot), οι επαγγελματίες της HP που ειδικεύονται στις σύγχρονες τεχνολογίες ΙΤ αξιολογούν τις πρακτικές που εφαρμόζει ο πελάτης για τη διαχείριση των συσκευών του και, στη συνέχεια, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν το Windows Autopilot στο περιβάλλον του πελάτη, ώστε ο τελευταίος να μπορεί να απολαύσει τα οφέλη των ισχυρών λύσεων αυτοματοποίησης που βασίζονται στο cloud και, παράλληλα, να αυξήσει την ικανοποίηση του προσωπικού του.

Η υπηρεσία της ΗΡ για ενεργοποίηση του Windows Autopilot είναι ήδη διαθέσιμη διεθνώς.

Διαχείριση Εμπειριών HP Proactive Insights

Το νέο στυλ υβριδικής εργασίας προκαλεί αλλαγές στην εμπειρία των εργαζομένων, ειδικά καθώς συνδέεται με την ψηφιακή συμμετοχή (digital engagement). Οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ψηφιακή συμμετοχή θα μπορέσουν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Σήμερα, ένα ποσοστό 87% των οργανισμών ΙΤ έχει συμπεριλάβει την εμπειρία των εργαζομένων στους στόχους απόδοσης του οργανισμού.[ii] Η σημασία της εμπειρίας των εργαζομένων γίνεται ακόμα πιο εμφανής αν αναλογιστούμε ότι οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως που είναι ικανοποιημένοι με τα εργαλεία τους έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παραμείνουν στην επιχείρηση ή να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.[iii] Παράλληλα, έρευνες αποδεικνύουν ότι καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να προσφέρουν σταθερές ψηφιακές εμπειρίες στους εργαζομένους τους, έως το 2023 ο μισός όγκος του συνολικού φόρτου εργασίας των επιχειρήσεων αναμένεται να διεξάγεται στο cloud.[iv]

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών HP Proactive Insights περιλαμβάνει πλέον και την υπηρεσία διαχείρισης εμπειριών HP Proactive Insights Experience Management, η οποία επιτρέπει στις ομάδες ΙΤ να κατανοούν εύκολα τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις των εργαζομένων ως προς το περιβάλλον ΙΤ της επιχείρησης. Σε στενή συνεργασία με τη Nexthink, η οποία είναι κορυφαία εταιρεία στον τομέα του λογισμικού διαχείρισης ψηφιακών εμπειριών των εργαζομένων, η νέα πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία της HP παρέχει στα ανώτερα στελέχη ΙΤ εξαιρετικές πληροφορίες σε βάθος σχετικά με την ψηφιακή εμπειρία των εργαζομένων σε όλο το οικοσύστημα ΙΤ. Μέσω ενός μοναδικού συνδυασμού αναλυτικών στοιχείων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη και συγκριτικής αξιολόγησης των συναισθημάτων των εργαζομένων, η ΗΡ βοηθά τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν την κατάσταση του ψηφιακού χώρου εργασίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθά τους υπευθύνους ΙΤ να αντιμετωπίζουν εν των προτέρων θέματα τεχνολογίας που επηρεάζουν τις εμπειρίες των εργαζομένων, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη συμμετοχή σε καθημερινή βάση.

Η υπηρεσία HP Proactive Insights Experience Management αναμένεται να είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη έως το τέλος του 2021.

Βελτιώσεις της υπηρεσίας HP Proactive Insights

Στην αρχή της χρονιάς είχαμε αναγγείλει ορισμένες βασικές δυνατότητες μέτρησης υπολογιστών στο πλαίσιο της υπηρεσίας HP Proactive Insights, οι οποίες παρείχαν νέες πληροφορίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη με τη συσκευή του.

Με την τελευταία έκδοση της υπηρεσίας HP Proactive Insights προσθέτουμε αξία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πλέον περιλαμβάνονται προηγμένες δυνατότητες αποκατάστασης που ανυψώνουν την εμπειρία χρήσης ενός υπολογιστή ΗΡ. Προσφέρονται νέες βελτιώσεις που αφορούν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις του συστήματος, μέσω αυτόματων ενημερώσεων BIOS και χειρισμού συμβάντων, ενσωματωμένων στη λύση μας για παρακολούθηση και διαχείριση στόλου. Προσφέροντας αποκατάσταση που επηρεάζει θετικά την ασφάλεια του τομέα ΙΤ και τις εμπειρίες των εργαζομένων και παράλληλα μειώνει τον όγκο των απαιτήσεων προς το τμήμα εξυπηρέτησης, η τελευταία έκδοση της υπηρεσίας HP Proactive Insights βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία του υπολογιστικού τους περιβάλλοντος με κορυφαίες επιδόσεις.

Η υπηρεσία HP Proactive Insights είναι ήδη διαθέσιμη.

Για την HP

Η HP Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που θεωρεί ότι μια εξαιρετική ιδέα έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών προσωπικών συστημάτων, εκτυπωτών και λύσεων εκτύπωσης 3D, συμβάλλει στην υλοποίηση αυτών των ιδεών. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com

