Φορολογικές δηλώσεις: Πότε καταβάλλεται η επιστροφή φόρου - Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς

Η ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου μπορεί να γίνει έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε καταβάλλεται η επιστροφή φόρου - Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς
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  • Η επιστροφή φόρου ολοκληρώνεται έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
  • Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyAADE στην ενότητα «Επιστροφές».
  • Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα με αυτές.
  • Για να λάβει επιστροφή, ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.
  • Η δήλωση IBAN γίνεται μέσω της διαδρομής «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στην πλατφόρμα myAADE.
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Επιστροφή φόρου θα δουν ορισμένοι φορολογούμενοι, μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026, για τις οποίες δόθηκε παράταση έως τις 24 Ιουλίου.

Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)». Από εκεί μεταφέρεται στο περιβάλλον σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, επιλέγεται η ενότητα «Επιστροφές». Στην εν λόγω καρτέλα εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που αφορούν τον φορολογούμενο, μαζί με το αντίστοιχο ποσό και την κατάστασή τους. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε πληρώνεται η επιστροφή

Κατά βάση, η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη κυρίως όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι. Πάντως η ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου μπορεί να γίνει έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα στον ΕΝΦΙΑ ή σε άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό πιστώνεται στον φορολογούμενο.

Πώς γίνεται η δήλωση IBAN για επιστροφή φόρου

Για να δει ο φορολογούμενος την επιστροφή φόρου, θα πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά τα βήματα για δήλωση IBAN:

  • Είσοδος: Μεταβείτε στην ψηφιακή πύλη myAADE.
  • Διαδρομή: Επιλέξτε «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».
  • Στοιχεία: Καταχωρήστε τα 27 ψηφία του IBAN (ξεκινάει από GR).
  • Επιβεβαίωση: Επιβεβαιώστε την αλλαγή/καταχώρηση

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