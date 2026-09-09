Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Ανοίγει η διαδικασία για τη χορήγηση του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος 2026 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους εποχικών επαγγελμάτων να αναμένεται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Το ποσό του βοηθήματος για το 2026 κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχων. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά το επίδομα είχε καταβληθεί σε περίπου 80.000 δικαιούχους.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Η ηλεκτρονική διαδικασία ξεκινά την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την αίτησή τους με φυσική παρουσία θα μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00.

Χωρίς επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλαδή στα ΚΠΑ2.

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και η ενημέρωση για τη σχετική διοικητική απόφαση, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας τους δικαιούχους και περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες. Η ψηφιακή διαδρομή είναι η εξής: gov.gr -> Εργασία και ασφάλιση -> Ανεργία -> Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα αποτελεί μία σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργαζόμενους σε επαγγέλματα με έντονη εποχικότητα, με το ύψος του ποσού να διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει κάθε δικαιούχος

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες εξαιρέσεις ισχύουν

Το βοήθημα απευθύνεται σε μισθωτούς που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα με περιοδικότητα ή εποχικότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό (συμπεριλαμβανομένων όσων απασχολούνται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης), τον καλλιτεχνικό χώρο (ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου), τον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα, καθώς και τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Προσοχή στη διπλή επιδότηση: Από τη λήψη του βοηθήματος αποκλείονται όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα παράλληλης είσπραξης τόσο του εποχικού βοηθήματος όσο και του τακτικού επιδόματος ανεργίας.

Τα ποσά και τα απαιτούμενα ημερομίσθια ανά κατηγορία

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο και τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος (2025):

1. Ανώτατο βοήθημα 1.438,00 €

Σμυριδεργάτες: Απαιτούνται 50 έως 240 ημερομίσθια.

2. Βοήθημα 1.064,12 €

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί: Απαιτούνται 95 έως 210 ημερομίσθια (αποκλειστικά στον κατασκευαστικό κλάδο).

3. Βοήθημα 1.006,60 €

Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες: 50 έως 210 ημερομίσθια.Δασεργάτες & ρητινοσυλλέκτες: 50 έως 210 ημερομίσθια.Καπνεργάτες: 50 έως 210 ημερομίσθια.Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης: 50 έως 230 ημερομίσθια.

4. Βοήθημα 719,00 €

Εργαζόμενοι τουρισμού & επισιτισμού: 75 ημερομίσθια συνολικά (εκ των οποίων έως 50 στο διάστημα 1/10 έως 31/12).Καλλιτεχνικά & θεατρικά επαγγέλματα: (Ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, τεχνικοί, ταμίες, ελεγκτές, ταξιθέτες) 50 έως 210 ημερομίσθια με την προϋπόθεση εγγραφής στο οικείο σωματείο.Λοιπές κατηγορίες: Χειριστές μηχανημάτων (70-210 ημερομίσθια), υποδηματεργάτες (50-210 ημερομίσθια).

Για το πλήρες κανονιστικό πλαίσιο, τα εξειδικευμένα δικαιολογητικά ανά περίπτωση και αναλυτικές διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr), στην ειδική ενότητα που είναι αφιερωμένη στα βοηθήματα και τις παροχές ασφάλισης μισθωτών.

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Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ 2026

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